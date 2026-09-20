Δύο νεκροί από πλήγμα drone σε υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της Χερσώνας εν μέσω εκλογών

Η τελευταία ημέρα των ρωσικών εκλογών ξημέρωσε για τη Μόσχα με μια επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη





Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC) Έλα Παμφίλοβα έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ενημέρωση δημοσιογράφων κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.



Ουκρανία.



Οι βουλευτικές αυτές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.







Υπενθυμίζοντας την πραγματικότητα μιας σύγκρουσης που τους τελευταίους μήνες έχει σημαδευτεί από κλιμάκωση των πληγμάτων και στις δύο πλευρές του μετώπου, η τελευταία ημέρα των εκλογών ξημέρωσε για τη ρωσική πρωτεύουσα με μια επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Ο Αντρέι Βορομπιόφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από τη Μόσχα, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, πλήττοντας αρκετές κατοικημένες περιοχές της περιοχής και προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.



Στην ίδια τη Μόσχα, σημαντικό διυλιστήριο υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν. Ο ίδιος κατήγγειλε σήμερα μέσω ανάρτησης στο Telegram μια «άνευ προηγουμένου» επίθεση, που «προφανώς σχεδιάστηκε με στόχο να διαταράξει τις εκλογές». «Ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό», δήλωσε ο Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι περισσότερο από 1.600 drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εκ των οποίων «τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα».



Κλείσιμο Η διαδικασία, οι αποκλεισμοί και το χρονοδιάγραμμα

Το αποτέλεσμα των εκλογών αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας σε μια χώρα όπου η έκφραση της διαφωνίας καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και ενώ το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, αποκλείστηκε από τη διαδικασία.



Οι αναλυτές θα επικεντρωθούν, σε κάθε περίπτωση, στο ποσοστό συμμετοχής και τα αποτελέσματα των εναλλακτικών κομμάτων, προκειμένου να αξιολογήσουν το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δυτικές οικονομικές κυρώσεις, τακτικές επιθέσεις από την Ουκρανία, ελλείψεις καυσίμων και περιορισμούς στη λειτουργία του διαδικτύου σε αρκετές περιοχές.



Απέναντι στη Ενωμένη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα, η συμμετοχή επετράπη μόνο σε σχηματισμούς που στηρίζουν, σε διαφορετικό βαθμό, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία -- στους κομμουνιστές του KPRF, στους εθνικιστές του LDPR, στους συντηρητικούς της Δίκαιης Ρωσίας και στους φιλελεύθερους του κόμματος Νέοι Άνθρωποι.



Η επικεφαλής της ρωσικής εκλογικής επιτροπής δήλωσε σήμερα ότι επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ( drone ) κατά λεωφορείου στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν αξιωματούχο που συμμετέχει στη διενέργεια εκλογών, σε ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας στην Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.Η πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής (CEC) Έλα Παμφίλοβα έκανε τις δηλώσεις αυτές σε ενημέρωση δημοσιογράφων κατά την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία.Οι Ρώσοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για την τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσει το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν , τεσσεράμισι και πλέον χρόνια από την έναρξη του πολέμου στηνΟι βουλευτικές αυτές εκλογές, οι πρώτες μετά την έναρξη της επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας το 2022, αφορούν την εκλογή των 450 μελών της Δούμα, της κάτω βουλής του ρωσικού Κοινοβουλίου, και διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία.Υπενθυμίζοντας την πραγματικότητα μιας σύγκρουσης που τους τελευταίους μήνες έχει σημαδευτεί από κλιμάκωση των πληγμάτων και στις δύο πλευρές του μετώπου, η τελευταία ημέρα των εκλογών ξημέρωσε για τη ρωσική πρωτεύουσα με μια. Ο Αντρέι Βορομπιόφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας γύρω από τη Μόσχα, έκανε λόγο για 249 drones που καταρρίφθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, πλήττοντας αρκετές κατοικημένες περιοχές της περιοχής και προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων.Στην ίδια τη Μόσχα, σημαντικό διυλιστήριο υπέστη ζημιές, σύμφωνα με τον δήμαρχο. Ο ίδιος κατήγγειλε σήμερα μέσω ανάρτησης στο Telegram μια «άνευ προηγουμένου» επίθεση, που «προφανώς σχεδιάστηκε με στόχο να διαταράξει τις εκλογές». «Ο εχθρός δεν το κατάφερε αυτό», δήλωσε ο Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι περισσότερο από 1.600 drones καταρρίφθηκαν από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, εκ των οποίων «τα 450 κατευθύνονταν προς τη Μόσχα».Το αποτέλεσμα των εκλογών αφήνει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας σε μια χώρα όπου η έκφραση της διαφωνίας καταστέλλεται σκληρά από τις αρχές και ενώ το μοναδικό κόμμα που είναι ανοιχτά αντίθετο στον πόλεμο, το Γιάμπλοκο, αποκλείστηκε από τη διαδικασία.Οι αναλυτές θα επικεντρωθούν, σε κάθε περίπτωση, στο ποσοστό συμμετοχής και τα αποτελέσματα των εναλλακτικών κομμάτων, προκειμένου να αξιολογήσουν το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ρώσων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με δυτικές οικονομικές κυρώσεις, τακτικές επιθέσεις από την Ουκρανία, ελλείψεις καυσίμων και περιορισμούς στη λειτουργία του διαδικτύου σε αρκετές περιοχές.Απέναντι στη Ενωμένη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα, η συμμετοχή επετράπη μόνο σε σχηματισμούς που στηρίζουν, σε διαφορετικό βαθμό, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη συνέχιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία -- στους κομμουνιστές του KPRF, στους εθνικιστές του LDPR, στους συντηρητικούς της Δίκαιης Ρωσίας και στους φιλελεύθερους του κόμματος Νέοι Άνθρωποι.

Έχοντας αποκλειστεί από τη διαδικασία, η εξόριστη αντιπολίτευση κάλεσε όλους τους «Ρώσους που αντιτίθενται στον πόλεμο» να ψηφίσουν κατά του κόμματος του Βλαντίμιρ Πούτιν την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα, την Κυριακή το μεσημέρι, για να δείξουν πόσοι είναι.



Η ψηφοφορία, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής, θα διαρκέσει έως τις 21.00 ώρα Ελλάδας σήμερα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται λίγο αργότερα.