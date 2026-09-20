«Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδας»: Ο επικήδειος της Άννας Διαμαντοπούλου για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου
ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Διαμαντοπούλου Μαργαρίτα Παπανδρέου επικήδειος

«Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδας»: Ο επικήδειος της Άννας Διαμαντοπούλου για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα όλοι εμείς που συμμετείχαμε άνδρες και γυναίκες στους μεγάλους και λαμπερούς αγώνες εκείνης της εποχής για να αλλάξουμε την Ελλάδα την οικογένεια και τος εαυτούς μας» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου

«Αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδας»: Ο επικήδειος της Άννας Διαμαντοπούλου για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου
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Στους μεγάλους αγώνες για να αλλάξει η Ελλάδα και η οικογένεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, που έδωσε η Μαργαρίτα Παπανδρέου αλλά και στα παιδιά της αναφέρθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου στον επικήδειό της κατά την πολιτική κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα όλοι εμείς που συμμετείχαμε άνδρες και γυναίκες στους μεγάλους και λαμπερούς αγώνες εκείνης της εποχής για να αλλάξουμε την Ελλάδα την οικογένεια και τος εαυτούς μας. Ο αγώνας αυτός δεν έχει ολοκληρωθεί, συνεχίζεται και σήμερα σε αυτό τον αποχαιρετισμό δίνουμε μια υπόσχεση όλες και όλοι ότι ο αγώνας για την ισότητα θα συνεχιστεί» είπε αρχικά η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης, στελέχη σύντροφοι συντρόφισσες από τα παλιά και σήμερα αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα της μεγάλης αλλαγής για τις γυναίκες της Ελλάδας» συνέχισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.



«Και μπορούμε πολλές και πολλοί να πούμε ήμουν κι εγώ εκεί. Αυτό το εκεί φέρει τη δική της σφραγίδα» συνέχισε.

Απευθυνόμενη στη συνέχεια στα παιδιά της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η Άννα Διαμαντοπούλου είπε «στα παιδιά της θέλω να πω στον Γιώργο, όχι τον πρώην πρωθυπουργό , τον γιό της Μαργαρίτας, τον Νίκο όχι τον ευρωβουλευτή, τον γιο της Μαργαρίτας, στον Αντρίκο, όχι τον καθηγητή, τον γιο της Μαργαρίτας και στη μοναχοκόρη της Σοφία που λάτρευε, την κόρη της Μαργαρίτας, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο υπερήφανοι είστε για αυτή τη μάνα, πόσο επηρέασε και καθοδήγησε τη ζωή σας».

«Μαργαρίτα σου οφείλουμε πολλά, καλό ταξίδι, θα συνεχίσουμε τους αγώνες» ολοκλήρωσε η Άννα Διαμαντοπούλου, τον επικήδειό της για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
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