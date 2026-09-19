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Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει την επόμενη ημέρα του πολέμου - Αποτροπή, τεχνολογία και Ουκρανία στο τραπέζι των «32»
Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει την επόμενη ημέρα του πολέμου - Αποτροπή, τεχνολογία και Ουκρανία στο τραπέζι των «32»
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής στην Κοπεγχάγη – Οι αποφάσεις της Άγκυρας και η προσαρμογή της Συμμαχίας στις νέες απειλές
Με την Ουκρανία, την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας αλλά και την τεχνολογία που αλλάζει πλέον με μεγάλη ταχύτητα τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, οι Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ συναντήθηκαν στην Κοπεγχάγη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου.
Την Ελλάδα στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ εκπροσώπησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε μία συνάντηση που επικεντρώθηκε στην επιχειρησιακή εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο από τη Συμμαχία.
Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά πλέον όχι μόνο την πολιτική κατεύθυνση της Συμμαχίας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταφράζεται σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, επιχειρησιακό σχεδιασμό και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, ένας τομέας που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, καθώς τα διδάγματα από τα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων, των δικτύων πληροφοριών και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών.
Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα είχε και η Ουκρανία, με τους «32» να εξετάζουν τις εξελίξεις του πολέμου και τις επιπτώσεις τους στον συνολικό αμυντικό σχεδιασμό της Συμμαχίας.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης οι δύο ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές της Συμμαχίας: ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), Πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού (SACT), Ναύαρχος Πιερ Βαντιέ.
Την Ελλάδα στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ εκπροσώπησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, σε μία συνάντηση που επικεντρώθηκε στην επιχειρησιακή εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο από τη Συμμαχία.
Από τις αποφάσεις της Άγκυρας στην επιχειρησιακή εφαρμογήΒασικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και, κυρίως, η περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και άμυνας.
Η συζήτηση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς αφορά πλέον όχι μόνο την πολιτική κατεύθυνση της Συμμαχίας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταφράζεται σε πραγματικές στρατιωτικές δυνατότητες, επιχειρησιακό σχεδιασμό και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών-μελών.
Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, ένας τομέας που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, καθώς τα διδάγματα από τα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των μη επανδρωμένων συστημάτων, των δικτύων πληροφοριών και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών.
Ξεχωριστή θέση στην ατζέντα είχε και η Ουκρανία, με τους «32» να εξετάζουν τις εξελίξεις του πολέμου και τις επιπτώσεις τους στον συνολικό αμυντικό σχεδιασμό της Συμμαχίας.
Στο ίδιο τραπέζι η στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟΤων εργασιών προήδρευσε ο Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, ενώ στην Κοπεγχάγη βρέθηκαν οι Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και των 32 κρατών-μελών.
Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης οι δύο ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές της Συμμαχίας: ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR), Πτέραρχος Αλέξους Γκρίνκεβιτς, και ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού (SACT), Ναύαρχος Πιερ Βαντιέ.
Στο περιθώριο των εργασιών, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε διμερή συνάντηση με τον Ολλανδό ομόλογό του, Πτέραρχο Όνο Άιχελσχαϊμ, ενώ κατά την παραμονή του στην Κοπεγχάγη συναντήθηκε και με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Δανία, Φραγκίσκο Κωστελλένο.
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