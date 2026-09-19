Νεκρή στα 22 της γνωστή influencer στη Βραζιλία λίγες ημέρες μετά από επέμβαση ανόρθωσης στήθους
Νεκρή στα 22 της γνωστή influencer στη Βραζιλία λίγες ημέρες μετά από επέμβαση ανόρθωσης στήθους
Η Μαρία Εντουάρντα Άλβες, με περισσότερους από 750.000 followers στο TikTok, είχε μιλήσει δημόσια για την απόφασή της να υποβληθεί σε μαστοπηξία - Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας
Η είδηση του θανάτου της 22χρονης Βραζιλιάνας influencer Μαρίας Εντουάρντα Άλβες ντος Σάντος προκάλεσε θλίψη στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που την ακολουθούσαν στα social media.
Η νεαρή γυναίκα γνωστή στο TikTok ως Duda Alves, είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 750.000 followers, με τα βίντεό της να χαρακτηρίζονται από χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και στιγμές από την καθημερινότητά της.
Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από συγγενείς και φίλους της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.
Η 22χρονη είχε μιλήσει δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες για την απόφασή της να υποβληθεί σε μαστοπηξία, μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους που αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του σχήματος του μαστού μέσω αφαίρεσης περίσσειας δέρματος και σύσφιξης των ιστών.
Όπως είχε εξηγήσει στους ακολούθους της, η επιλογή της συνδεόταν τόσο με αισθητικούς λόγους όσο και με την καθημερινή της άνεση. Η ίδια ανέφερε ότι, λόγω του ύψους της, ένιωθε πως το στήθος της ήταν δυσανάλογο με το σώμα της και της προκαλούσε πόνους στην πλάτη.
«Αφαίρεσα περίπου το μισό από αυτό που είχα. Ήταν περισσότερο ένα αισθητικό θέμα, ήθελα να μπορώ να φοράω ρούχα χωρίς σουτιέν, ήθελα περισσότερη ελευθερία», είχε δηλώσει.
Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στα σχόλια που δεχόταν από άνδρες ακολούθους της μετά την επέμβαση.
Φίλοι και συγγενείς της αποχαιρέτησαν τη νεαρή influencer με συγκινητικά μηνύματα. Η φίλη της, Σάρα Μαχνταβί, την περιέγραψε ως άνθρωπο που ήταν «οικογένεια» για εκείνη, ζητώντας σεβασμό στο πένθος της.
«Η Ντούντα, πέρα από καλύτερή μου φίλη, ήταν η οικογένειά μου, η αγάπη μου και πολλά περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε.
Η ξαδέλφη της, Γκεοβάνα Άλβες, 19 ετών, τόνισε ότι είχε το προνόμιο να τη γνωρίζει για 19 χρόνια, ενώ φίλη της, η Κλαρίσα Παβίε, μίλησε για το χιούμορ και την αυθεντικότητά της.
Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε εκκλησία στο Σάο Πάολο, όπου ο πατέρας της ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια και εξέφρασαν την αγάπη τους προς τη νεαρή influencer.
Η νεαρή γυναίκα γνωστή στο TikTok ως Duda Alves, είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 750.000 followers, με τα βίντεό της να χαρακτηρίζονται από χιούμορ, προσωπικές ιστορίες και στιγμές από την καθημερινότητά της.
Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από συγγενείς και φίλους της στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και το ενδεχόμενο αυτοκτονίας.
Η 22χρονη είχε μιλήσει δημόσια τις τελευταίες εβδομάδες για την απόφασή της να υποβληθεί σε μαστοπηξία, μια επέμβαση ανόρθωσης στήθους που αποσκοπεί στην αναδιαμόρφωση του σχήματος του μαστού μέσω αφαίρεσης περίσσειας δέρματος και σύσφιξης των ιστών.
Όπως είχε εξηγήσει στους ακολούθους της, η επιλογή της συνδεόταν τόσο με αισθητικούς λόγους όσο και με την καθημερινή της άνεση. Η ίδια ανέφερε ότι, λόγω του ύψους της, ένιωθε πως το στήθος της ήταν δυσανάλογο με το σώμα της και της προκαλούσε πόνους στην πλάτη.
«Αφαίρεσα περίπου το μισό από αυτό που είχα. Ήταν περισσότερο ένα αισθητικό θέμα, ήθελα να μπορώ να φοράω ρούχα χωρίς σουτιέν, ήθελα περισσότερη ελευθερία», είχε δηλώσει.
@alvesdudas
Diário da mastopexia com prótese pt2🤩♬ som original - duda alves
Παράλληλα, είχε αναφερθεί και στα σχόλια που δεχόταν από άνδρες ακολούθους της μετά την επέμβαση.
Φίλοι και συγγενείς της αποχαιρέτησαν τη νεαρή influencer με συγκινητικά μηνύματα. Η φίλη της, Σάρα Μαχνταβί, την περιέγραψε ως άνθρωπο που ήταν «οικογένεια» για εκείνη, ζητώντας σεβασμό στο πένθος της.
«Η Ντούντα, πέρα από καλύτερή μου φίλη, ήταν η οικογένειά μου, η αγάπη μου και πολλά περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ», έγραψε.
Η ξαδέλφη της, Γκεοβάνα Άλβες, 19 ετών, τόνισε ότι είχε το προνόμιο να τη γνωρίζει για 19 χρόνια, ενώ φίλη της, η Κλαρίσα Παβίε, μίλησε για το χιούμορ και την αυθεντικότητά της.
Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε εκκλησία στο Σάο Πάολο, όπου ο πατέρας της ευχαρίστησε όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια και εξέφρασαν την αγάπη τους προς τη νεαρή influencer.
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