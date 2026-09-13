Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Πολ Γουόκερ για την ημέρα γενεθλίων του: Ο φύλακας άγγελός μου, γράφει
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Πολ Γουόκερ Κόρη Γενέθλια

Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Πολ Γουόκερ για την ημέρα γενεθλίων του: Ο φύλακας άγγελός μου, γράφει

Η Μίντοου Γουόκερ τίμησε τη μνήμη του πατέρα της μέσα από τα social media

Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του Πολ Γουόκερ για την ημέρα γενεθλίων του: Ο φύλακας άγγελός μου, γράφει
Tα 53α γενέθλιά του θα γιόρταζε χθες, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ο Πολ Γουόκερ, με την κόρη του να κάνει μία ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα. Ο ηθοποιός των ταινιών «Fast & Furious» πέθανε στα 40 του χρόνια, το 2013, σε τροχαίο ατύχημα.

Η Μίντοου Γουόκερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία με τον πατέρα της. Μέσα από την ανάρτησή της θέλησε επίσης να στείλει τις ευχές της, παρότι εκείνος δεν είναι στη ζωή. «Χρόνια πολλά στον φύλακα άγγελό μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη συνοδευτική λεζάντα.

Δείτε την ανάρτησή της


Ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Γουόκερ στις 30 Νοεμβρίου του 2013 σε ηλικία 40 ετών συγκλόνισε το Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού όταν ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων Ρότζερ Ρόντας, έχασε τον έλεγχο της Porsche Carrera GT του Γουόκερ και προσέκρουσε σε κολόνα στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση και οι Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο αντρών μόλις έφτασαν στο σημείο.

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