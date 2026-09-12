Τζένιφερ Άνιστον: Για χρόνια δεν έψαχνα την αγάπη, αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία, λέει ο σύντροφός της
Τζένιφερ Άνιστον: Για χρόνια δεν έψαχνα την αγάπη, αλλά τώρα νιώθω πραγματική ηρεμία, λέει ο σύντροφός της
Προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών, η εξέλιξη ήταν πιο φυσική, σημείωσε ο Τζις Κέρτις για τη σχέση τους
Ηρεμία και συντροφικότητα βρήκε ο Τζιμ Κέρτις στο πρόσωπο της Τζένιφερ Άνιστον. Ο υπνοθεραπευτής μίλησε σε συνέντευξή του για την προσωπική του ζωή και από τη συζήτηση δεν έλειψε η σχέση του με την σταρ του Χόλιγουντ που μετρά περίπου έναν χρόνο.
Ο Τζιμ Κέρτις εξμολογήθηκε ότι μετά από ένα διαζύγιο και μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων, νιώθει με την Τζένιφερ «πραγματική ηρεμία και αληθινή συντροφικότητα». Μέχρι να μπει εκείνη στη ζωή του όμως, είχε εγκαταλείψει την ελπίδα ότι θα έβρισκε την αγάπη.
Όπως εξήγησε, πριν γίνουν ζευγάρι υπήρξαν φίλοι. «Προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών», ανέφερε σχετικά στο The Sunday Times Magazine. Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Η εξέλιξη ήταν πιο φυσική, πιο οργανική, με λιγότερη ανάγκη. Στο παρελθόν είχα αυτή την ιδέα του “χρειάζομαι να είσαι ερωτευμένος μαζί μου…”. Δεν έψαχνα πια για αγάπη. Και τι νιώθω τώρα; Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα».
Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Τζιμ Κέρτις είχε μιλήσει και πάλι για την Τζένιφερ Άνιστον. Μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ευλογημένος που έχει σχέση με έναν τόσο καλό και τρυφερό άνθρωπο, όπως την είχε χαρακτηρίσει. «Η δική μου εμπειρία από εκείνη είναι ότι είναι πολύ προσγειωμένη, πολύ ανοιχτή, δοτική, ευγενική και τρυφερή. Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά, είναι τόσο καλός και τόσο τρυφερός», podcast «The Jamie Kern Lima Show».
Ο Τζιμ Κέρτις εξμολογήθηκε ότι μετά από ένα διαζύγιο και μια σειρά αποτυχημένων σχέσεων, νιώθει με την Τζένιφερ «πραγματική ηρεμία και αληθινή συντροφικότητα». Μέχρι να μπει εκείνη στη ζωή του όμως, είχε εγκαταλείψει την ελπίδα ότι θα έβρισκε την αγάπη.
Όπως εξήγησε, πριν γίνουν ζευγάρι υπήρξαν φίλοι. «Προηγήθηκε μια φιλία πολλών μηνών», ανέφερε σχετικά στο The Sunday Times Magazine. Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Η εξέλιξη ήταν πιο φυσική, πιο οργανική, με λιγότερη ανάγκη. Στο παρελθόν είχα αυτή την ιδέα του “χρειάζομαι να είσαι ερωτευμένος μαζί μου…”. Δεν έψαχνα πια για αγάπη. Και τι νιώθω τώρα; Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, πραγματική ηρεμία, πραγματική συντροφικότητα».
Jennifer Aniston's boyfriend Jim Curtis reveals he 'wasn't searching for love anymore' when they met and says he feels 'real joy and partnership' with her in rare insight into their romance https://t.co/kqOv88PHsG— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 12, 2026
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