Ο Άλαν Ρίτσον χωρίζει από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 20 χρόνια γάμου: «Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει όσα ζήσαμε»

Η αίτηση διαζυγίου είχε κατατεθεί από τον Δεκέμβριο του 2025

Η ένταση με τον γείτονα που είχε γίνει θέμα

Παρότι το ζευγάρι επέλεξε να ανακοινώσει τώρα δημόσια τον χωρισμό του, η διαδικασία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.Σύμφωνα με ηλεκτρονικά δικαστικά αρχεία της κομητείας Γουίλιαμσον στο Τενεσί, ο Άλαν Ρίτσον είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την Κάθριν τον Δεκέμβριο του 2025.Ο ηθοποιός και η Κάθριν είχαν παντρευτεί τον Μάιο του 2006. Οι τρεις γιοι τους είναι ο Κάλεμ, που γεννήθηκε το 2012, ο Ένταν, που γεννήθηκε το 2013, και ο Άμορι, που ήρθε στη ζωή το 2015.Η ιστορία τους είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από τον γάμο τους.Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη στο λύκειο, σε μαθήματα μπαλέτου, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ρίτσον σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» το 2022.Ο ηθοποιός είχε θυμηθεί μάλιστα ότι η Κάθριν συνήθιζε να του φέρνει μπισκότα πριν από τις παραστάσεις του.«Φυσικά και την ερωτεύτηκα», είχε πει τότε.Ο Άλαν Ρίτσον είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και τον περασμένο Μάρτιο, όταν ενεπλάκη σε έντονο καβγά με έναν γείτονά του, περιστατικό που πήρε μεγάλη έκταση στα social media.Τον Ιούλιο μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για όσα συνέβησαν στο podcast «Armchair Expert», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω περάσει ποτέ».