Ο Άλαν Ρίτσον χωρίζει από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 20 χρόνια γάμου: «Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει όσα ζήσαμε»
Ο Άλαν Ρίτσον χωρίζει από τη σύζυγό του Κάθριν μετά από 20 χρόνια γάμου: «Τίποτα δεν μπορεί να μειώσει όσα ζήσαμε»
Ο πρωταγωνιστής του «Reacher» είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Δεκέμβριο του 2025 - Τι αναφέρει η κοινή ανακοίνωση του ζευγαριού
Τίτλους τέλους στον γάμο τους, έπειτα από 20 χρόνια κοινής ζωής ως παντρεμένο ζευγάρι, αποφάσισαν να βάλουν ο πρωταγωνιστής του «Reacher», Άλαν Ρίτσον, και η σύζυγός του Κάθριν. Το ζευγάρι ανακοίνωσε από κοινού τον χωρισμό του μέσω Instagram, τονίζοντας ότι σκοπεύει να συνεχίσει με «φιλία, κατανόηση» και κοινή παρουσία στην ανατροφή των παιδιών του. Η ανακοίνωση έγινε τώρα, ωστόσο ο ηθοποιός είχε ήδη καταθέσει αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2025.
Ο Άλαν και η Κάθριν Ρίτσον γνωστοποίησαν την απόφασή τους το Σάββατο, μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram.
«Μετά από είκοσι χρόνια μαζί, η Κατ κι εγώ αποφασίσαμε να τελειώσουμε τον γάμο μας και να συνεχίσουμε ο ένας δίπλα στον άλλο με διαφορετικό τρόπο», ανέφεραν στην αρχή της δήλωσής τους.
Οι δυο τους υπογράμμισαν ότι ουσιαστικά μεγάλωσαν μαζί, δημιούργησαν κοινή ζωή και οικογένεια και απέκτησαν τρεις γιους.
Παρά το τέλος του γάμου τους, σημείωσαν ότι τίποτα δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία που είχαν αυτά τα χρόνια για τους ίδιους, ούτε «την αγάπη και τον σεβασμό» που θα συνεχίσουν να μοιράζονται.
«Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε ο ένας στον άλλο -και στα αγόρια μας- αυτή τη στιγμή είναι η φιλία, η κατανόηση και η δέσμευση να γίνουμε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφεραν.
Οι Ρίτσον πρόσθεσαν ότι θέλουν να δώσουν ο ένας στον άλλο τον χώρο ώστε να εξελιχθούν στους ανθρώπους που γίνονται, επισημαίνοντας πως «η αλλαγή είναι ήδη αρκετά δύσκολη χωρίς να παρεμβαίνει ολόκληρος ο κόσμος».
Για τον λόγο αυτό ζήτησαν ιδιωτικότητα και κατανόηση, καθώς προσαρμόζονται στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.
Όπως κατέληξαν, η υγεία και η ευτυχία της οικογένειάς τους παραμένουν η βασική τους προτεραιότητα.
Ο Άλαν και η Κάθριν Ρίτσον γνωστοποίησαν την απόφασή τους το Σάββατο, μέσα από κοινή ανάρτηση στο Instagram.
«Μετά από είκοσι χρόνια μαζί, η Κατ κι εγώ αποφασίσαμε να τελειώσουμε τον γάμο μας και να συνεχίσουμε ο ένας δίπλα στον άλλο με διαφορετικό τρόπο», ανέφεραν στην αρχή της δήλωσής τους.
Οι δυο τους υπογράμμισαν ότι ουσιαστικά μεγάλωσαν μαζί, δημιούργησαν κοινή ζωή και οικογένεια και απέκτησαν τρεις γιους.
Παρά το τέλος του γάμου τους, σημείωσαν ότι τίποτα δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία που είχαν αυτά τα χρόνια για τους ίδιους, ούτε «την αγάπη και τον σεβασμό» που θα συνεχίσουν να μοιράζονται.
«Το καλύτερο δώρο είναι η φιλία και η κατανόηση»Το ζευγάρι ξεκαθάρισε ότι βασικό του μέλημα στη νέα πραγματικότητα είναι να διατηρήσει μια υγιή σχέση ως οικογένεια.
«Το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε ο ένας στον άλλο -και στα αγόρια μας- αυτή τη στιγμή είναι η φιλία, η κατανόηση και η δέσμευση να γίνουμε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε», ανέφεραν.
Οι Ρίτσον πρόσθεσαν ότι θέλουν να δώσουν ο ένας στον άλλο τον χώρο ώστε να εξελιχθούν στους ανθρώπους που γίνονται, επισημαίνοντας πως «η αλλαγή είναι ήδη αρκετά δύσκολη χωρίς να παρεμβαίνει ολόκληρος ο κόσμος».
Για τον λόγο αυτό ζήτησαν ιδιωτικότητα και κατανόηση, καθώς προσαρμόζονται στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.
Όπως κατέληξαν, η υγεία και η ευτυχία της οικογένειάς τους παραμένουν η βασική τους προτεραιότητα.
Η αίτηση διαζυγίου είχε κατατεθεί από τον Δεκέμβριο του 2025Παρότι το ζευγάρι επέλεξε να ανακοινώσει τώρα δημόσια τον χωρισμό του, η διαδικασία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα.
Σύμφωνα με ηλεκτρονικά δικαστικά αρχεία της κομητείας Γουίλιαμσον στο Τενεσί, ο Άλαν Ρίτσον είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από την Κάθριν τον Δεκέμβριο του 2025.
Ο ηθοποιός και η Κάθριν είχαν παντρευτεί τον Μάιο του 2006. Οι τρεις γιοι τους είναι ο Κάλεμ, που γεννήθηκε το 2012, ο Ένταν, που γεννήθηκε το 2013, και ο Άμορι, που ήρθε στη ζωή το 2015.
Η ιστορία τους είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν από τον γάμο τους.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν ήταν ακόμη στο λύκειο, σε μαθήματα μπαλέτου, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ρίτσον σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Today» το 2022.
Ο ηθοποιός είχε θυμηθεί μάλιστα ότι η Κάθριν συνήθιζε να του φέρνει μπισκότα πριν από τις παραστάσεις του.
«Φυσικά και την ερωτεύτηκα», είχε πει τότε.
Η ένταση με τον γείτονα που είχε γίνει θέμαΟ Άλαν Ρίτσον είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και τον περασμένο Μάρτιο, όταν ενεπλάκη σε έντονο καβγά με έναν γείτονά του, περιστατικό που πήρε μεγάλη έκταση στα social media.
Τον Ιούλιο μίλησε για πρώτη φορά αναλυτικά για όσα συνέβησαν στο podcast «Armchair Expert», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω περάσει ποτέ».
NEW: The neighbor who was allegedly punched by actor Alan Ritchson, explains to TMZ how the incident started, says he told the actor to "slow it down."— Collin Rugg (@CollinRugg) March 23, 2026
"I did push him because he was coming towards me on his, on his bike."
"He did it again for a second time. I pushed him a… pic.twitter.com/HN59T8DBB8
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