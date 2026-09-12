Δείτε το ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι ο Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή
Δείτε το ντοκουμέντο που αποδεικνύει ότι ο Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση επί 42 λεπτά, πριν υποστεί ανακοπή
Η φωτογραφία διαψεύδει όσα ισχυρίζονται οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα - Tο μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά - «Μας παραπλάνησαν οι γιατροί κι ο δικηγόρος τους» λέει ο ΙΣΑ
Το protothema αποκαλύπτει ένα στοιχείο-ντοκουμέντο από το ιατρείο Stem Cell στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το ντοκουμέντο επιβεβαιώνει ότι ο τραγουδιστής - αντίθετα με όσα ισχυρίζονται οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα - είχε ξεκινήσει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στις 2 και τέταρτο περίπου επί 42 ολόκληρα λεπτά.
Στη φωτογραφία που προέρχεται από το ανακτηθέν από τις Αρχές λογισμικό του μηχανήματος «INUS PHERESIS», φαίνεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά.
Όπως ανέφερε νωρίτερα το protothema, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπεισμένοι πως οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στον ΣΚΑΪ, η η Πολυτίμη Λεονάρδου, ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.
«Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει», είπε χαρακτηριστικά η κα Λεονάρδου και πρόσθεσε: «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα δηλώνοντας ότι έχει προστεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί από ποιο μηχάνημα είναι. Σε δεύτερο έλεγχο που έγινε το 2025 δεν βρέθηκε ούτε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε και το προσάρτημα».
Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα περιέγραψε η κ. Λεονάρδου για τον έλεγχο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
Όπως είπε, ήταν η ίδια που ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί 42 λεπτά.
Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.
Στη φωτογραφία που προέρχεται από το ανακτηθέν από τις Αρχές λογισμικό του μηχανήματος «INUS PHERESIS», φαίνεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου, μοιραία ημέρα για τον τραγουδιστή, το μηχάνημα ξεκίνησε να λειτουργεί στις 14:14:10 και ήταν σε λειτουργία επί 42 ολόκληρα λεπτά.
Όπως ανέφερε νωρίτερα το protothema, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση είναι πεπεισμένοι πως οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη επιχείρησαν να αποκρύψουν κρίσιμα στοιχεία από τις Αρχές.
«Μας παραπλάνησαν οι γιατροί κι ο δικηγόρος τους»
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στον ΣΚΑΪ, η η Πολυτίμη Λεονάρδου, ταμίας του Ιατρικού Συλλόγου και επικεφαλής της επιτροπής του ΙΣΑ που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη και ένα από τα άτομα που συνέταξε το σχετικό πόρισμα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε συστήσει στους συγκεκριμένους ιατρούς να απομακρύνουν όχι μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά μηχάνημα φυγοκέντρισης που είχε δηλωθεί ότι χειρίζεται ο παθολόγος γιατρός του ιατρείου.
«Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει», είπε χαρακτηριστικά η κα Λεονάρδου και πρόσθεσε: «Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα γνώριζε, παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και τον νομικό τους σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα δηλώνοντας ότι έχει προστεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα, χωρίς να διευκρινιστεί από ποιο μηχάνημα είναι. Σε δεύτερο έλεγχο που έγινε το 2025 δεν βρέθηκε ούτε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε και το προσάρτημα».
Ιδιαίτερη σημασία έχουν όσα περιέγραψε η κ. Λεονάρδου για τον έλεγχο του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.
Όπως είπε, ήταν η ίδια που ζήτησε να ανοίξει το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του επανελέγχου. Από τα δεδομένα του μηχανήματος, όπως ανέφερε, προέκυπτε έναρξη διαδικασίας στις 14:14, ενώ είχαν καταγραφεί 42 λεπτά.
Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Η κ. Λεονάρδου ζήτησε τότε να της επιδειχθεί στην πράξη ολόκληρη η διαδικασία προετοιμασίας.
«Της ζήτησα εγώ προσωπικά: “Ήρθα στο ιατρείο σας για πλασμαφαίρεση, παρακαλώ επιδείξτε μου πώς γίνεται η προετοιμασία”», ανέφερε.
Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».
«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κ. Λεονάρδου.
«Είδαμε στον καναπέ κηλίδες αίματος και στο πάτωμα μια γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο», είπε χαρακτηριστικά η κα Λεονάρδου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.
Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού του τραγουδιστή, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.
Ήδη από την ανάλυση του κινητού της γιατρού οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.
Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.
Ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα έκανε και ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.
Ωστόσο, από τις κάμερες προκύπτει ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, γιατρός παθολόγος και ιδιοκτήτης της Stem Cell , μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ
Οι χρόνοι έχουν σημασία. Ο δικηγόρος του εκλιπόντα τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης που μίλησε στον ΑΝΤ1επικαλούμενος τη δικογραφία υποστήριξε ότι διαψεύδεται ο ισχυρισμός της Ιωάννας Γάκα ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. «Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», είπε ο κ. Λυκούδης.
Εξ ου και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Όπως αποκάλυψε το protothema.gr οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στο διάστημα που μεσολάβησε προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι αντιφάσεις στις οποίες έχουν περιπέσει οι δύο κατηγορούμενοι για κακούργημα γιατροί.
Μία από αυτές τις κρίσιμες αντιφάσεις αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.
Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.
Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.
Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Σημαντικά είναι και τα όσα έχει καταθέσει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, αναφορικα με την κατάσταση του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου για το ραντεβού τους.
Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της τηλεφώνησε την προηγουμένη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προκειμένου τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έκλεισαν ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 το βράδυ της Τρίτης την επισκέφθηκε στο ιατρείο της.
Περιγράφει η ίδια τι συζήτησαν:
«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε». Η ιατρός που διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, τον ρώτησε κάτι σχετικό με την κατάστασή του και εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι». Επίσης, της ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών.
«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».
Σύμφωνα πάντα με την κα Γάκα όρισαν ραντεβού για την επομένη στις 15:00 ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε μία ώρα αργότερα. Ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του ταξιτζή που τον μετέφερε αλλά και οπτικό υλικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα ήταν παρών και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος μία νοσοκόμα και η γραμματέας.
Εκείνη, πάντα κατά την περιγραφή της, ξεκίνησε την προετοιμασία και παρατηρεί ότι ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».
Όπως κατέθεσε μία από τις νοσηλεύτριες για την εικόνα Μαζωνάκη «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».
Η γραμματέας του ιατρείου στην ίδια γραμμή με την κα Γάκα ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού με τον Γ. Μαζωνάκη ήταν για τις 13:00-13:30 αλλά προσήλθε στις 15:30 περίπου και 45' αργότερα - και αφού ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαινόβγαινε στο γραφείο όπου είχε υποστεί την ανακοπή ο τραγουδιστής της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε δε ότι «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».
Περίπου τα ίδια περιέγραψε και η άλλη νοσηλεύτρια: «Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε. Ως χρόνο προσέλευσης του Μαζωνάκη είπε ότι ήταν περίπου στις 15:00, παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια συνοδείας της Ιω. Γάκα πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του όπως είχε προγραμματιστεί.
Σύμφωνα με την ίδια, η δοκιμή ξεκίνησε στις 10:29 και στις 10:51 είχε ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ενώ περίπου στις 11:00 το μηχάνημα είχε φτάσει στο στάδιο «Έναρξη ασθενούς».
«Άρα τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται», τόνισε η κ. Λεονάρδου.
«Είδαμε στον καναπέ κηλίδες αίματος και στο πάτωμα μια γόπα από ηλεκτρονικό τσιγάρο», είπε χαρακτηριστικά η κα Λεονάρδου.
Πληροφορίες ότι έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εκτιμούν πως το διάστημα που μεσολάβησε από τη στιγμή που αγαπημένος καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ έγινε προσπάθεια να αλλοιωθούν ψηφιακά στοιχεία.
Ενδεικτικό είναι άλλωστε το γεγονός πως, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχαν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων τα ραντεβού του τραγουδιστή, ενώ ο χώρος που γίνονταν οι θεραπείες είχε καθαριστεί.
Ήδη από την ανάλυση του κινητού της γιατρού οι αστυνομικοί εντόπισαν μια φωτογραφία στην οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από τη συσκευή.
Η φωτογραφία με τον τραγουδιστή την ώρα που κάνει τη θεραπεία
Αυτό που επιχειρούν τώρα να εξακριβώσουν οι Αρχές είναι πότε ακριβώς τραβήχτηκε. Η εκτίμηση που εξετάζεται σοβαρά είναι ότι πρόκειται για φωτογραφία από την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κάτι όμως που μένει να πιστοποιηθεί από την ψηφιακή έρευνα.
Ο ίδιος ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο περιστατικό καθώς έλειπε από το ιατρείο του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, εκείνη την ημέρα είχε τρία άλλα ραντεβού με ασθενείς, ενώ την επίμαχη ώρα είχε αποχωρήσει, προκειμένου να πάει για φαγητό. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, ενημερώθηκε για το περιστατικό από την σύζυγό του, ενώ βρισκόταν εκτός του ιατρείου και έσπευσε. Μάλιστα έκανε και ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη ενώ του χορήγησε και δύο ενέσεις αδρεναλίνης.
Ωστόσο, από τις κάμερες προκύπτει ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, γιατρός παθολόγος και ιδιοκτήτης της Stem Cell , μπήκε στο εστιατόριο στις 13:59 και αποχώρησε στις 14:43.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ
Οι χρόνοι έχουν σημασία. Ο δικηγόρος του εκλιπόντα τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης που μίλησε στον ΑΝΤ1επικαλούμενος τη δικογραφία υποστήριξε ότι διαψεύδεται ο ισχυρισμός της Ιωάννας Γάκα ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. «Από το λογισμικό του μηχανήματος ευρέθη ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά, και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14.12. Πράγμα που σημαίνει πως 14.12 και 42 λεπτά μας κάνει 14.54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», είπε ο κ. Λυκούδης.
Εξ ου και ο συνήγορος της οικογένειας Μαζωνάκη ζήτησε από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Οι αντιφάσεις
Όπως αποκάλυψε το protothema.gr οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, στο διάστημα που μεσολάβησε προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη της παρουσίας του Γιώργου Μαζωνάκη στον χώρο ενώ την ίδια ώρα αναζητούσαν στην τεχνητή νοημοσύνη τρόπους να τον επαναφέρουν!
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν και οι αντιφάσεις στις οποίες έχουν περιπέσει οι δύο κατηγορούμενοι για κακούργημα γιατροί.
Μία από αυτές τις κρίσιμες αντιφάσεις αφορά το χρονικό διάστημα που ο Μαζωνάκης παρέμεινε στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα. Η Ιωάννα Γάκα κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι ακόμη δεν είχε γίνει εκκίνηση του μηχανήματος.
Η εκδοχή αυτή, όμως, αντιπαραβάλλεται στη δικογραφία με την κατάθεση της γραμματέως Μ., σύμφωνα με την οποία ο Μαζωνάκης βρισκόταν στον χώρο της θεραπείας για τουλάχιστον 42 λεπτά. Η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει το σημείο αυτό ως μία από τις βασικές αντιφάσεις της υπόθεσης.
Νοσηλεύτρια του ιατρείου κατέθεσε επίσης ότι περίπου στις 15:00 ο τραγουδιστής μπήκε στον χώρο, παρέμεινε περίπου μισή ώρα στο βασικό γραφείο της γιατρού και στη συνέχεια μετέβη μαζί της στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», όπου επρόκειτο να γίνει η προγραμματισμένη θεραπεία.
Η ίδια η Γάκα, στην κατάθεσή της, περιέγραψε ότι ο Μαζωνάκης ξάπλωσε στο κρεβάτι, συνδέθηκε με τα μέσα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ότι του τοποθέτησε φλεβοκαθετήρα. Υποστήριξε ότι, ενώ επιχειρούσε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα, σημειώθηκε η ανακοπή και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.
Σημαντικά είναι και τα όσα έχει καταθέσει η γιατρός Ιωάννα Γάκα, αναφορικα με την κατάσταση του τραγουδιστή όταν έφτασε στο ιατρείο της Καρνεάδου για το ραντεβού τους.
«Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση...»
Η Ιωάννα Γάκα υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης της τηλεφώνησε την προηγουμένη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα προκειμένου τη συμβουλευτεί ώστε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, καθόσον δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Έκλεισαν ραντεβού και λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00 το βράδυ της Τρίτης την επισκέφθηκε στο ιατρείο της.
Περιγράφει η ίδια τι συζήτησαν:
«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος, ότι του έλεγα τα πιστοποιούσε». Η ιατρός που διώκεται μαζί με τον σύζυγό της για κακούργημα, τον ρώτησε κάτι σχετικό με την κατάστασή του και εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν φαντάζεσαι». Επίσης, της ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι έχει κατακράτηση υγρών.
«Είχε ένα παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί πολύ ώρα. Στο τέλος με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event. Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα «INUS PHERESIS», η οποία είναι καθαρισμός του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις, αντίθετα ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την θεραπεία ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι, χρειαζόμαστε δύο φλέβες περιφερικές, τοποθετούμε σε αυτές τις φλέβες δύο βελόνες, από την μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι παραπάνω από 200 ml, περνάει μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζει και επιστρέφει στο σώμα από την δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες. Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση διότι αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία δεν θα παρουσιαζόταν».
Σύμφωνα πάντα με την κα Γάκα όρισαν ραντεβού για την επομένη στις 15:00 ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε και έφτασε μία ώρα αργότερα. Ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις μαρτυρίες του ταξιτζή που τον μετέφερε αλλά και οπτικό υλικό. Η ίδια υποστηρίζει ότι εκείνη την ώρα ήταν παρών και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος μία νοσοκόμα και η γραμματέας.
Εκείνη, πάντα κατά την περιγραφή της, ξεκίνησε την προετοιμασία και παρατηρεί ότι ο Μαζωνάκης «ήταν άυπνος, ήταν ανήσυχος καθώς είχε ίδιο βήχα με την προηγούμενη ημέρα και είχε χειρότερη άρθρωση, ωστόσο δεν ανέφερε ότι είχε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ξάπλωσε στο κρεβάτι, του έβαλε τα αυτοκόλλητα για το καρδιογράφημα, όπου καταγράφονται και το οξυγόνο, η θερμοκρασία και η πίεση και αφού όλα ήταν φυσιολογικά».
Όπως κατέθεσε μία από τις νοσηλεύτριες για την εικόνα Μαζωνάκη «μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του. Λίγο στα χαμένα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Ήταν γλυκομίλητος όπως πάντα, όμως η κατάστασή του μου φάνηκε κάπως χειρότερη από τις προηγούμενες φορές που τον είχα δει».
«Μου φάνηκε κάπως στον κόσμο του»
Η γραμματέας του ιατρείου στην ίδια γραμμή με την κα Γάκα ισχυρίστηκε ότι το ραντεβού με τον Γ. Μαζωνάκη ήταν για τις 13:00-13:30 αλλά προσήλθε στις 15:30 περίπου και 45' αργότερα - και αφού ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μπαινόβγαινε στο γραφείο όπου είχε υποστεί την ανακοπή ο τραγουδιστής της ζήτησαν να καλέσει το ΕΚΑΒ. Υποστήριξε δε ότι «Όταν ήρθε σήμερα ήταν λίγο περίεργος, μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν λίγο αποπροσανατολισμένος και είχε ένα μεγάλο τσιρότο κολλημένο στο μέτωπό του, δεν θυμάμαι σε ποια πλευρά ήταν».
Περίπου τα ίδια περιέγραψε και η άλλη νοσηλεύτρια: «Το βλέμμα του δεν ήταν συγκεντρωμένο και εστιασμένο όπως αντιλήφθηκα» κατέθεσε. Ως χρόνο προσέλευσης του Μαζωνάκη είπε ότι ήταν περίπου στις 15:00, παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στο χώρο και στη συνέχεια συνοδείας της Ιω. Γάκα πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα «INUS PHERESIS» όπου θα πραγματοποιούνταν η θεραπεία του όπως είχε προγραμματιστεί.
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