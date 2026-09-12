Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική
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Πυρκαγιά Χαλκιδική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις

Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική
UPD:
Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Μάλιστα, στις 11:51, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, με το οποίο καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.



Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

UPD:

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