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Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική
Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική
Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Στην περιοχή επιχείρησαν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις
UPD:
Είναι υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.
Μάλιστα, στις 11:51, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, με το οποίο καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
Μάλιστα, στις 11:51, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, με το οποίο καλούνται οι πολίτες που βρίσκονται στο σημείο να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 12, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Επιχειρούν 43 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026
UPD:
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