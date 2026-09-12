Κλείνει τη Δευτέρα τη νύχτα τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Κλείνει τη Δευτέρα τη νύχτα τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη

Δείτε αναλυτικά που θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 23:00 έως τις 05:00

Κλείνει τη Δευτέρα τη νύχτα τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται - διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης