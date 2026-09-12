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Κλείνει τη Δευτέρα τη νύχτα τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη
Κλείνει τη Δευτέρα τη νύχτα τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά στη Θεσσαλονίκη
Δείτε αναλυτικά που θα διακοπεί η κυκλοφορία από τις 23:00 έως τις 05:00
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα) θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται - διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται - διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και εν συνεχεία, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.
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