H σέξι φωτογράφιση της Ζιζέλ με τα... βάρη της μητρότητας: Γιατί λέει όχι στο 99% των εργασιακών προτάσεων που δέχεται

Το 46χρονο σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του αφιερωμένου στις μητέρες τεύχους του περιοδικού i-D





Το 46χρονο σούπερ μόντελ από τη







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Ο χρόνος με την οικογένεια, όπως λέει, υπερισχύει πλέον οποιασδήποτε αμοιβής: «Λέω όχι στο 99% των δουλειών που μου προτείνονται, γιατί όταν τα βάζω στη ζυγαριά, σκέφτομαι: “Θα χάσω τον αγώνα βόλεϊ της κόρης μου; Θα χάσω μια βόλτα στο πάρκο με τον γιο μου; Θα χάσω τον γιο μου να παίζει ως DJ;”»



Η Μπούντχεν φόρεσε ένα σουτιέν Victoria’s Secret Very Sexy Envy και ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα για τις φωτογραφίες της κάνοντας μια αναφορά στη μάρκα που τη βοήθησε να γίνει παγκοσμίως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000.



Κλείσιμο Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη i-D (@i_d)



Σε άλλες φωτογραφίες της φωτογράφισης, επιδεικνύει τους δικεφάλους της φορώντας ένα vintage μπλουζάκι και κονκάρδες με τα συνθήματα «I Feel Good All Over» και «This Smile’s For You», κάνει το χαρακτηριστικό σήμα με τα δάχτυλα σαν πιστόλια φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν της Aritzia και χαμογελά στον φακό με πολύ κοντό σορτς και ένα μπλουζάκι που γράφει «Mother».



Όπως εξομολογήθηκε, εξάλλου, η προπόνηση με βάρη είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη ρουτίνα γυμναστικής που εφαρμόζει εδώ και χρόνια, μαζί με τη γιόγκα, το Pilates και το ζίου ζίτσου.



Για τα «βάρη» της μητρότητας και τις αλλαγές στη ζωή και την καθημερινότητά της μίλησε η Ζιζέλ Μπούντχεν σηκώνοντας πραγματικά βάρη φορώντας εσώρουχα.Το 46χρονο σούπερ μόντελ από τη Βραζιλία φιλοξενείται στο εξώφυλλο του αφιερωμένου στις μητέρες τεύχους του περιοδικού i-D.«Τα παιδιά μάς δίνουν αυτή την ευκαιρία να ζήσουμε ξανά, να είμαστε πιο παρόντες και να βιώσουμε ξανά τη ζωή. Ίσως να το κάνουμε διαφορετικά από ό,τι το κάναμε πριν», λέει στη συνέντευξή της η Ζιζέλ Υπενθυμίζεται ότι το 46χρονο μοντέλο απέκτησε το τρίτο της παιδί, ένα αγοράκι, με τον σύζυγό της Ζοακίμ Βαλέντε, τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ έχει άλλα δύο παιδιά, τον 16χρονο Μπέντζαμιν και τη 13χρονη Βίβιαν, από τον πρώην σύζυγό της, Τομ Μπρέιντι.Ο χρόνος με την οικογένεια, όπως λέει, υπερισχύει πλέον οποιασδήποτε αμοιβής: «Λέω όχι στο 99% των δουλειών που μου προτείνονται, γιατί όταν τα βάζω στη ζυγαριά, σκέφτομαι: “Θα χάσω τον αγώνα βόλεϊ της κόρης μου; Θα χάσω μια βόλτα στο πάρκο με τον γιο μου; Θα χάσω τον γιο μου να παίζει ως DJ;”»Η Μπούντχεν φόρεσε ένα σουτιέν Victoria’s Secret Very Sexy Envy και ένα διάφανο δαντελένιο φόρεμα για τις φωτογραφίες της κάνοντας μια αναφορά στη μάρκα που τη βοήθησε να γίνει παγκοσμίως γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 2000.Σε άλλες φωτογραφίες της φωτογράφισης, επιδεικνύει τους δικεφάλους της φορώντας ένα vintage μπλουζάκι και κονκάρδες με τα συνθήματα «I Feel Good All Over» και «This Smile’s For You», κάνει το χαρακτηριστικό σήμα με τα δάχτυλα σαν πιστόλια φορώντας ένα δερμάτινο μπουφάν της Aritzia και χαμογελά στον φακό με πολύ κοντό σορτς και ένα μπλουζάκι που γράφει «Mother».Όπως εξομολογήθηκε, εξάλλου, η προπόνηση με βάρη είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στη ρουτίνα γυμναστικής που εφαρμόζει εδώ και χρόνια, μαζί με τη γιόγκα, το Pilates και το ζίου ζίτσου.

«Κάνω βάρη τρεις φορές την εβδομάδα. Κάνω Pilates μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Κάνω γιόγκα δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα. Γυμνάζομαι κάθε μέρα γιατί, για μένα, η άσκηση δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνω. Είναι κάτι που έχω την ευκαιρία να κάνω», είπε χαρακτηριστικά.