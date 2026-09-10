Η Κέιτ Χάντσον προβληματίζεται εάν πρέπει να παντρευτεί πέντε χρόνια μετά τον αρραβώνα της
Η Κέιτ Χάντσον προβληματίζεται εάν πρέπει να παντρευτεί πέντε χρόνια μετά τον αρραβώνα της
Σκέφτομαι ότι ο γάμος είναι πολύ ακριβός, είπε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Προβληματισμένη παρουσιάστηκε η Κέιτ Χάντσον σε συζήτηση με τα αδέρφια της, καθώς σκέφτεται ακόμη εάν πρέπει τελικά να παντρευτεί, πέντε χρόνια μετά τον αρραβώνα της.
Στο επεισόδιο του podcast «Sibling Revelry» που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός βρέθηκε να συνομιλεί με τον αδερφό της, Όλιβερ Χάντσον, και τις αδερφές Τζόι και Χάντερ Κινγκ, και να εκφράζει αρχικά την ανησυχία της σχετικά με τους καλεσμένους που θα ήθελε.
«Ακόμα δεν έχω παντρευτεί. Είμαι απλώς αρραβωνιασμένη και συνεχίζω να σκέφτομαι τον γάμο, ξέρετε; Τι θα κάνουμε;», ρώτησε αρχικά η Χάντσον, με την ίδια να συμπληρώνει στη συνέχεια: «Και κάθε φορά που αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε, ποιον πρέπει να καλέσουμε, ο Ντάνι λέει "Θέλω απλώς έναν μικρό γάμο". Κι εγώ του λέω "Μόνο η οικογένειά μας είναι περίπου 50 άτομα"».
Η Τζόι Κινγκ, μιλώντας εκ πείρας, επισήμανε στη συνέχεια πως ο στολισμός του γάμου είναι ιδιαίτερα ακριβός, με τη Χάντσον να αναφέρει ότι και το κόστος είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο διστάζει να παντρευτεί: «Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θέλω να παντρευτώ. Σκέφτομαι, είναι πολύ ακριβό», είπε. «Εγώ θέλω απλώς ορεκτικά. Θέλω, ξέρετε, πατατάκια και σος», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον Ντάνι Φουτζικάουα τον Σεπτέμβριο του 2021 και το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας μια selfie των δυο τους στην κορυφή ενός βουνού, δείχνοντας το δαχτυλίδι της. «Πάμε!», έγραφε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Η σχέση τους ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2018 υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ράνι Ρόουζ Χάντσον Φουτζικάουα.
Η Χάντσον έχει αποκτήσει ακόμη δύο γιους, τον Ράιντερ Ράσελ Ρόμπινσον, με τον πρώην σύζυγό της Κρις Ρόμπινσον, καθώς και τον Μπίνγκαμ Χον Μπέλαμι με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ματ Μπέλαμι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο επεισόδιο του podcast «Sibling Revelry» που κυκλοφόρησε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός βρέθηκε να συνομιλεί με τον αδερφό της, Όλιβερ Χάντσον, και τις αδερφές Τζόι και Χάντερ Κινγκ, και να εκφράζει αρχικά την ανησυχία της σχετικά με τους καλεσμένους που θα ήθελε.
«Ακόμα δεν έχω παντρευτεί. Είμαι απλώς αρραβωνιασμένη και συνεχίζω να σκέφτομαι τον γάμο, ξέρετε; Τι θα κάνουμε;», ρώτησε αρχικά η Χάντσον, με την ίδια να συμπληρώνει στη συνέχεια: «Και κάθε φορά που αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε, ποιον πρέπει να καλέσουμε, ο Ντάνι λέει "Θέλω απλώς έναν μικρό γάμο". Κι εγώ του λέω "Μόνο η οικογένειά μας είναι περίπου 50 άτομα"».
Kate Hudson Shares Wedding Planning Struggles, 5 Years After Getting Engaged to Danny Fujikawa https://t.co/1Ubegz3cOG— People (@people) September 9, 2026
Η Τζόι Κινγκ, μιλώντας εκ πείρας, επισήμανε στη συνέχεια πως ο στολισμός του γάμου είναι ιδιαίτερα ακριβός, με τη Χάντσον να αναφέρει ότι και το κόστος είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο διστάζει να παντρευτεί: «Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θέλω να παντρευτώ. Σκέφτομαι, είναι πολύ ακριβό», είπε. «Εγώ θέλω απλώς ορεκτικά. Θέλω, ξέρετε, πατατάκια και σος», συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός αρραβωνιάστηκε με τον Ντάνι Φουτζικάουα τον Σεπτέμβριο του 2021 και το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας μια selfie των δυο τους στην κορυφή ενός βουνού, δείχνοντας το δαχτυλίδι της. «Πάμε!», έγραφε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
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Η σχέση τους ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2018 υποδέχτηκαν την κόρη τους, Ράνι Ρόουζ Χάντσον Φουτζικάουα.
Η Χάντσον έχει αποκτήσει ακόμη δύο γιους, τον Ράιντερ Ράσελ Ρόμπινσον, με τον πρώην σύζυγό της Κρις Ρόμπινσον, καθώς και τον Μπίνγκαμ Χον Μπέλαμι με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ματ Μπέλαμι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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