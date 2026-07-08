Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
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Κέιτ Χάντσον Ελλάδα Διακοπές

Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός συνεχίζει να δημοσιεύει υλικό από τις διακοπές της στη χώρα

Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
2 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της η Κέιτ Χάντσον. Η σταρ του Χόλιγουντ επισκέφτηκε με τον σύντροφό της, την κόρη τους, αλλά και την παρέα της, τη Σκιάθο και στην Αθήνα και έχει ήδη δημοσιεύσει στα social media υλικό από την απόδρασή της.

Όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πέρασε στιγμές χαλάρωσης με τους αγαπημένους της σε σκάφος, απόλαυσε τη θάλασσα και αντάλλαξε φιλιά με τον αρραβωνιαστικό της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κέιτ Χάντσον


Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
Το καλοκαίρι της Κέιτ Χάντσον στην Ελλάδα: Οι στιγμές πάνω σε σκάφος και τα φιλιά με τον σύντροφό της
2 ΣΧΟΛΙΑ

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