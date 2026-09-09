Συγκινεί η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: Χορτάσαμε από «σ' αγαπώ», αλλά δεν πρόλαβα να του πω «ευχαριστώ»

θυμήθηκε στιγμές από την κοινή τους ζωή, επισημαίνοντας πως πρόλαβε να του πει «σ' αγαπώ», αλλά δεν κατάφερε να τον ευχαριστήσει.



«Το "σ' αγαπώ" πρόλαβα να του το πω. Χορτάσαμε από "σ' αγαπώ". Το "ευχαριστώ", όχι. Ίσως σε μια κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή που του έλεγα "σ' ευχαριστώ που είμαι κόρη σου"», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του τραγουδιστή και συμπλήρωσε: «Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι' αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες - δεν μπορώ καθόλου πλέον - θεωρώ το ότι το κάνω, είναι ένας τρόπος να πω τώρα "ευχαριστώ"».





Συγκίνηση προκάλεσαν οι δηλώσεις της κόρης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα , με αφορμή τα εφτά χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ημέρα που άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» καιΠεριγράφοντας τον χαρακτήρα του, η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα ανέφερε σε άλλο σημείο: «Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης. Δεν ήταν κτητικός. Δεν ήταν ανταγωνιστικός, καθόλου. Πολύ μεγάλο προσόν, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα».Όπως δήλωσε, είχαν μία πολύ όμορφη σχέση μπαμπά - κόρης: «Με φώναξε "Μαράκι", "αστέρι μου", "κουκλίτσα μου". Τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πάρα πολύ. Πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός, δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν».Η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τέλος, αποκάλυψε τις ιδιοτροπίες του: «Βέβαια, είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά, ήταν μονίμως αφηρημένος. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό, να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα. Πηγαίναμε στην Ιταλία, έβλεπε κάτι που του άρεσε, άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου, κατέβαινε, το έβγαζε φωτογραφία... πράγματα που κάποιος μπορεί να τα κρίνει άσχημα. Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες, αν νευρίαζε εκείνη την ώρα, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε, είχε ενοχές για μία εβδομάδα... τέτοια πράγματα. Εννοείται ήταν από τους ανθρώπους που μετά θα παραδεχόταν το λάθος του και θα ζητούσε συγγνώμη, γιατί ήταν ακομπλεξάριστος», είπε.