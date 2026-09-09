Σάντρα Μπούλοκ: Έχω αντιμετωπίσει δύο φορές τριχόπτωση που προκλήθηκε από το στρες, είμαι πολύ τυχερή που ξαναβγήκαν τα μαλλιά μου

Σάντρα Μπούλοκ , ήρθε για δύο φορές αντιμέτωπη με την τριχόπτωση.

62χρονη

εμπειρία της με την απώλεια μαλλιών σε συνέντευξη που παραχώρησε με την Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Interview, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια αποκάλυψε: «

». Η ηθοποιός απέδωσε επίσης την πυκνότητα των μαλλιών της στα γονίδια της Γερμανίδας γιαγιάς της. «

» πρόσθεσε

.

Το έντονο στρες ήταν ο λόγος που όπως αποκάλυψε ηηθοποιός μίλησε για τηνΗ Άνιστον σχολίασε τα μακριά μαλλιά της Μπούλοκ λέγοντάς της: «Το πώς εξακολουθείς να έχεις αυτά τα μαλλιά είναι πέρα από κάθε φαντασία» και τότε η συνάδελφός της απάντησε με χιούμορ, αποδίδοντας εν μέρει τη σημερινή εικόνα των μαλλιών της στα προϊόντα περιποίησης, της σειράς που έχει δημιουργήσει η Άνιστον. «Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με ένα μικρό γλαστράκι καλυμμένο με χορτάρι είναι χάρη στα προϊόντα σου» είπε αναφερόμενη στη σειρά περιποίησης μαλλιών της φίλης της.Έχω περάσει δύο φορές περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκανΑυτό οφείλεται επίσης στη Γερμανίδα γιαγιά μου. Είχε ένα κεφάλι με πυκνά μαλλιά. Πήρα αυτά τα γονίδιαΗ Μπούλοκ και η Άνιστον διατηρούν εδώ και χρόνια στενή φιλία, γεγονός που έκανε τη συζήτησή τους για το Interview να εξελιχθεί σε μία κουβέντα που δεν περιορίστηκε μόνο σε επαγγελματικά θέματα.: Shutterstock