Σάντρα Μπούλοκ: Έχω αντιμετωπίσει δύο φορές τριχόπτωση που προκλήθηκε από το στρες, είμαι πολύ τυχερή που ξαναβγήκαν τα μαλλιά μου
Σάντρα Μπούλοκ: Έχω αντιμετωπίσει δύο φορές τριχόπτωση που προκλήθηκε από το στρες, είμαι πολύ τυχερή που ξαναβγήκαν τα μαλλιά μου
Η ηθοποιός απέδωσε επίσης την πυκνότητα των μαλλιών της στα γονίδια της Γερμανίδας γιαγιάς της
Το έντονο στρες ήταν ο λόγος που όπως αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ, ήρθε για δύο φορές αντιμέτωπη με την τριχόπτωση.
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της με την απώλεια μαλλιών σε συνέντευξη που παραχώρησε με την Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Interview, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.
Η Άνιστον σχολίασε τα μακριά μαλλιά της Μπούλοκ λέγοντάς της: «Το πώς εξακολουθείς να έχεις αυτά τα μαλλιά είναι πέρα από κάθε φαντασία» και τότε η συνάδελφός της απάντησε με χιούμορ, αποδίδοντας εν μέρει τη σημερινή εικόνα των μαλλιών της στα προϊόντα περιποίησης, της σειράς που έχει δημιουργήσει η Άνιστον. «Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με ένα μικρό γλαστράκι καλυμμένο με χορτάρι είναι χάρη στα προϊόντα σου» είπε αναφερόμενη στη σειρά περιποίησης μαλλιών της φίλης της.
Στη συνέχεια αποκάλυψε: «Έχω περάσει δύο φορές περιόδους τριχόπτωσης που προκλήθηκε από το στρες, οπότε είμαι πολύ τυχερή που τα μαλλιά μου ξαναβγήκαν». Η ηθοποιός απέδωσε επίσης την πυκνότητα των μαλλιών της στα γονίδια της Γερμανίδας γιαγιάς της. «Αυτό οφείλεται επίσης στη Γερμανίδα γιαγιά μου. Είχε ένα κεφάλι με πυκνά μαλλιά. Πήρα αυτά τα γονίδια» πρόσθεσε.
Η Μπούλοκ και η Άνιστον διατηρούν εδώ και χρόνια στενή φιλία, γεγονός που έκανε τη συζήτησή τους για το Interview να εξελιχθεί σε μία κουβέντα που δεν περιορίστηκε μόνο σε επαγγελματικά θέματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της με την απώλεια μαλλιών σε συνέντευξη που παραχώρησε με την Τζένιφερ Άνιστον στο περιοδικό Interview, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.
Η Άνιστον σχολίασε τα μακριά μαλλιά της Μπούλοκ λέγοντάς της: «Το πώς εξακολουθείς να έχεις αυτά τα μαλλιά είναι πέρα από κάθε φαντασία» και τότε η συνάδελφός της απάντησε με χιούμορ, αποδίδοντας εν μέρει τη σημερινή εικόνα των μαλλιών της στα προϊόντα περιποίησης, της σειράς που έχει δημιουργήσει η Άνιστον. «Ο μόνος λόγος που δεν μοιάζω με ένα μικρό γλαστράκι καλυμμένο με χορτάρι είναι χάρη στα προϊόντα σου» είπε αναφερόμενη στη σειρά περιποίησης μαλλιών της φίλης της.
Sandra Bullock Says She Had 2 Bouts of Stress-Induced Hair Loss: ‘I’m Very Lucky It Came Back’ https://t.co/VONWpzaPxp— People (@people) September 8, 2026
Η Μπούλοκ και η Άνιστον διατηρούν εδώ και χρόνια στενή φιλία, γεγονός που έκανε τη συζήτησή τους για το Interview να εξελιχθεί σε μία κουβέντα που δεν περιορίστηκε μόνο σε επαγγελματικά θέματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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