Ο Μπίλι Μπάλντουιν δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τη Σάρον Στόουν
Ο Μπίλι Μπάλντουιν δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά με τη Σάρον Στόουν
Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Silver» του 1993 - «Τα πηγαίναμε αρκετά καλά τις πρώτες δύο εβδομάδες και μετά δεν μου έλεγε "γεια" ή "αντίο" για τους επόμενους τρεις μήνες», είπε
Για τη συνεργασία του με τη Σάρον Στόουν μίλησε ο Μπίλι Μπάλντουιν, δηλώνοντας πως δεν θα ήθελε να υπάρξει ξανά.
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Lisa Guerrero Unleashed» την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε τη δυσάρεστη εμπειρία του στα γυρίσματα της ταινίας «Sliver» του 1993, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με την 68χρονη, σημειώνοντας πως υπήρχε μεταξύ τους «ένταση», με αποτέλεσμα όλο το καστ και το συνεργείο της παραγωγής να περνά «άθλια».
Η συζήτηση γύρω από τη Σάρον Στόουν ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια Λίζα Γκερέρο τον ρώτησε με ποιον δεν θα ήθελε να συνεργαστεί για δεύτερη φορά, με το όνομα της ηθοποιού να είναι το πρώτο που σκέφτηκε. «Τα πηγαίναμε αρκετά καλά τις πρώτες δύο εβδομάδες», είπε αρχικά για τα γυρίσματα του «Silver» και πρόσθεσε: «Και μετά δεν μου έλεγε "γεια" ή "αντίο" για τους επόμενους τρεις μήνες».
Δείτε το βίντεο στο 1:05
Ο Μπάλντουιν, έπειτα, ανέφερε ότι ένιωθε τόσο άβολα, που έφτασε στο σημείο να συναντηθεί με τους παραγωγούς και τους παρακαλέσει να μην τον βάλουν να φιλήσει τη Στόουν σε ερωτική τους σκηνή: «Μπορώ να κάνω τη σκηνή, αλλά σας παρακαλώ, μην με βάλετε να τη φιλήσω. Δεν μπορώ να τη φιλήσω», θυμήθηκε ότι τους είπε. Ως αποτέλεσμα οι χαρακτήρες τους, Ζικ Χόκινς και Κάρλι Νόρις, τελικά έκαναν σεξ ακουμπισμένοι σε έναν κίονα.
Η Στόουν, στα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice» είχε υποστηρίξει ότι ο παραγωγός Ρόμπερτ Έβανς της είχε προτείνει να κάνει σεξ με τον Μπάλντουιν εκτός κάμερας, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση μεταξύ τους και να αποσπάσει από εκείνον καλύτερη ερμηνεία, έναν ισχυρισμό που ο ίδιος διέψευσε.
Ο Μπάλντουιν δήλωσε στη συνέντευξη πως ο Έβανς είχε κάνει την ίδια πρόταση και στον ίδιο: «Ο Ρόμπερτ Έβανς δεν το έλεγε αυτό σε εκείνη ή σε μένα σχετικά με την υποκριτική μας. Έλεγε "Συνεχίζω να λαμβάνω αναφορές ότι υπάρχει απίστευτα κακή ένταση. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Όλη αυτή η συσσωρευμένη σεξουαλική ενέργεια, όλη αυτή η ένταση. Απλώς κάντε το και τελειώνετε"».
Παρά τη δυσάρεστη αίσθηση που του άφησε η συνεργασία του με τη Σάρον Στόουν, ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συζήτησης, επαίνεσε την ηθοποιό για τις υποκριτικές της ικανότητες, αναφερόμενος και σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές της από το «Basic Instinct»: «Είχε απίστευτα δυνατή παρουσία στην οθόνη. 11 στα 10. Η Σάρον Στόουν στην οθόνη, είτε σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια της είτε όχι, έχει φοβερή παρουσία», είπε.
Ο Μπάλντουιν, κλείνοντας, επισήμανε ότι θα ήθελε να σταματήσει ο «πόλεμος» ανάμεσα στον ίδιο και τη Στόουν και να «της δώσει το χέρι» ή «να την αγκαλιάσει».
Ο ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Lisa Guerrero Unleashed» την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, περιέγραψε τη δυσάρεστη εμπειρία του στα γυρίσματα της ταινίας «Sliver» του 1993, στην οποία συμπρωταγωνίστησε με την 68χρονη, σημειώνοντας πως υπήρχε μεταξύ τους «ένταση», με αποτέλεσμα όλο το καστ και το συνεργείο της παραγωγής να περνά «άθλια».
Η συζήτηση γύρω από τη Σάρον Στόουν ξεκίνησε όταν η παρουσιάστρια Λίζα Γκερέρο τον ρώτησε με ποιον δεν θα ήθελε να συνεργαστεί για δεύτερη φορά, με το όνομα της ηθοποιού να είναι το πρώτο που σκέφτηκε. «Τα πηγαίναμε αρκετά καλά τις πρώτες δύο εβδομάδες», είπε αρχικά για τα γυρίσματα του «Silver» και πρόσθεσε: «Και μετά δεν μου έλεγε "γεια" ή "αντίο" για τους επόμενους τρεις μήνες».
Δείτε το βίντεο στο 1:05
Ο Μπάλντουιν, έπειτα, ανέφερε ότι ένιωθε τόσο άβολα, που έφτασε στο σημείο να συναντηθεί με τους παραγωγούς και τους παρακαλέσει να μην τον βάλουν να φιλήσει τη Στόουν σε ερωτική τους σκηνή: «Μπορώ να κάνω τη σκηνή, αλλά σας παρακαλώ, μην με βάλετε να τη φιλήσω. Δεν μπορώ να τη φιλήσω», θυμήθηκε ότι τους είπε. Ως αποτέλεσμα οι χαρακτήρες τους, Ζικ Χόκινς και Κάρλι Νόρις, τελικά έκαναν σεξ ακουμπισμένοι σε έναν κίονα.
Η Στόουν, στα απομνημονεύματά της «The Beauty of Living Twice» είχε υποστηρίξει ότι ο παραγωγός Ρόμπερτ Έβανς της είχε προτείνει να κάνει σεξ με τον Μπάλντουιν εκτός κάμερας, προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση μεταξύ τους και να αποσπάσει από εκείνον καλύτερη ερμηνεία, έναν ισχυρισμό που ο ίδιος διέψευσε.
Ο Μπάλντουιν δήλωσε στη συνέντευξη πως ο Έβανς είχε κάνει την ίδια πρόταση και στον ίδιο: «Ο Ρόμπερτ Έβανς δεν το έλεγε αυτό σε εκείνη ή σε μένα σχετικά με την υποκριτική μας. Έλεγε "Συνεχίζω να λαμβάνω αναφορές ότι υπάρχει απίστευτα κακή ένταση. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Όλη αυτή η συσσωρευμένη σεξουαλική ενέργεια, όλη αυτή η ένταση. Απλώς κάντε το και τελειώνετε"».
Παρά τη δυσάρεστη αίσθηση που του άφησε η συνεργασία του με τη Σάρον Στόουν, ο ηθοποιός, σε άλλο σημείο της συζήτησης, επαίνεσε την ηθοποιό για τις υποκριτικές της ικανότητες, αναφερόμενος και σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες σκηνές της από το «Basic Instinct»: «Είχε απίστευτα δυνατή παρουσία στην οθόνη. 11 στα 10. Η Σάρον Στόουν στην οθόνη, είτε σταυρώνει και ξεσταυρώνει τα πόδια της είτε όχι, έχει φοβερή παρουσία», είπε.
Ο Μπάλντουιν, κλείνοντας, επισήμανε ότι θα ήθελε να σταματήσει ο «πόλεμος» ανάμεσα στον ίδιο και τη Στόουν και να «της δώσει το χέρι» ή «να την αγκαλιάσει».
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