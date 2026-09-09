Νικ Νόλτε: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση στα 85 του στο Φεστιβάλ Βενετίας, δείτε φωτογραφίες

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο

Το «Company» αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική δουλειά του Κέισι Άφλεκ και την πρώτη του μετά το 2019. Για τον Νόλτε, είναι η δεύτερη κινηματογραφική κυκλοφορία της χρονιάς, μετά το «Crime 101» του περασμένου Φεβρουαρίου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Μπεν Μέντελσον, Αντέλαϊντ Κλέμενς, Σκουτ ΜακΝέιρι, Έμιλι Έιλιν Λιντ, η 28χρονη Κέιλι Κόουαν, καθώς και οι γιοι του Κέισι Άφλεκ, Άτικους και Ιντιάνα.