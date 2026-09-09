Νικ Νόλτε: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση στα 85 του στο Φεστιβάλ Βενετίας, δείτε φωτογραφίες
Νικ Νόλτε: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση στα 85 του στο Φεστιβάλ Βενετίας, δείτε φωτογραφίες
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Company» του Κέισι Άφλεκ
Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση έκανε ο 85χρονος Νικ Νόλτε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου βρέθηκε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Κέισι Άφλεκ, «Company».
Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με τον Άφλεκ, την Κέιλι Κόουαν και τα υπόλοιπα μέλη του καστ στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρουσιάζοντας το φιλμ, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί.
Ο Νόλτε, ο οποίος είχε αναδειχθεί «Ο πιο σέξι άντρας του κόσμου» από το περιοδικό People το 1992, έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους συναδέλφους του, αλλά και μόνος του, ποζάροντας με ένα γκρι πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.
Δείτε φωτογραφίες
Το «Company» αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική δουλειά του Κέισι Άφλεκ και την πρώτη του μετά το 2019. Για τον Νόλτε, είναι η δεύτερη κινηματογραφική κυκλοφορία της χρονιάς, μετά το «Crime 101» του περασμένου Φεβρουαρίου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Μπεν Μέντελσον, Αντέλαϊντ Κλέμενς, Σκουτ ΜακΝέιρι, Έμιλι Έιλιν Λιντ, η 28χρονη Κέιλι Κόουαν, καθώς και οι γιοι του Κέισι Άφλεκ, Άτικους και Ιντιάνα.
Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη, ο Νόλτε μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε για τον ρόλο του, ο οποίος περιγράφηκε ως ένας χαρακτήρας «διαλυμένος εσωτερικά». Όπως είπε: «Είναι θέμα προετοιμασίας και του χρόνου που απαιτείται. Παίρνεις στα χέρια σου την ιστορία και αρχίζεις να προετοιμάζεσαι γι’ αυτήν. Και αν είσαι τυχερός, η προετοιμασία σου συμπίπτει χρονικά με τα γυρίσματα και βρίσκεσαι σε στιγμές που δεν ήξερες αν θα μπορούσες να δημιουργήσεις, αν δεν προέκυπταν αυθόρμητα. Όταν, όμως, δουλεύεις με έναν καλό σκηνοθέτη, το γνωρίζει κι εκείνος. Δεν σε πιέζει ούτε προσπαθεί να σου επιβάλει κάτι, σε καθοδηγεί διακριτικά και μαζί βρίσκετε τον τρόπο να προσεγγίσετε τον ρόλο».
Η υπόθεση του «Company» εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά χαρακτήρων και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όλα ξεκινούν όταν «μια μυστηριώδης γυναίκα, η Έβελιν, φτάνει απρόσκλητη σε μια συγκέντρωση για τις γιορτές και αφηγείται την ιστορία του Τομ, ενός ηλικιωμένου ερημίτη που σώζει μια ηθοποιό η οποία έχει αποκλειστεί κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας στο Κολοράντο το 1953».
Ο Νικ Νόλτε έχει εμφανιστεί σε τέσσερις ταινίες που κυκλοφόρησαν μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων τα «The Golden Voice», «Die My Love» και «Crime 101».
Φωτογραφίες: Reuters
Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» μαζί με τον Άφλεκ, την Κέιλι Κόουαν και τα υπόλοιπα μέλη του καστ στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, παρουσιάζοντας το φιλμ, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί.
Ο Νόλτε, ο οποίος είχε αναδειχθεί «Ο πιο σέξι άντρας του κόσμου» από το περιοδικό People το 1992, έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός φωτογραφήθηκε μαζί με τους συναδέλφους του, αλλά και μόνος του, ποζάροντας με ένα γκρι πουκάμισο και μαύρο παντελόνι.
Δείτε φωτογραφίες
Το «Company» αποτελεί την τρίτη μεγάλου μήκους σκηνοθετική δουλειά του Κέισι Άφλεκ και την πρώτη του μετά το 2019. Για τον Νόλτε, είναι η δεύτερη κινηματογραφική κυκλοφορία της χρονιάς, μετά το «Crime 101» του περασμένου Φεβρουαρίου. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Μπεν Μέντελσον, Αντέλαϊντ Κλέμενς, Σκουτ ΜακΝέιρι, Έμιλι Έιλιν Λιντ, η 28χρονη Κέιλι Κόουαν, καθώς και οι γιοι του Κέισι Άφλεκ, Άτικους και Ιντιάνα.
Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη, ο Νόλτε μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε για τον ρόλο του, ο οποίος περιγράφηκε ως ένας χαρακτήρας «διαλυμένος εσωτερικά». Όπως είπε: «Είναι θέμα προετοιμασίας και του χρόνου που απαιτείται. Παίρνεις στα χέρια σου την ιστορία και αρχίζεις να προετοιμάζεσαι γι’ αυτήν. Και αν είσαι τυχερός, η προετοιμασία σου συμπίπτει χρονικά με τα γυρίσματα και βρίσκεσαι σε στιγμές που δεν ήξερες αν θα μπορούσες να δημιουργήσεις, αν δεν προέκυπταν αυθόρμητα. Όταν, όμως, δουλεύεις με έναν καλό σκηνοθέτη, το γνωρίζει κι εκείνος. Δεν σε πιέζει ούτε προσπαθεί να σου επιβάλει κάτι, σε καθοδηγεί διακριτικά και μαζί βρίσκετε τον τρόπο να προσεγγίσετε τον ρόλο».
Η υπόθεση του «Company» εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά χαρακτήρων και διαφορετικές χρονικές περιόδους. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, όλα ξεκινούν όταν «μια μυστηριώδης γυναίκα, η Έβελιν, φτάνει απρόσκλητη σε μια συγκέντρωση για τις γιορτές και αφηγείται την ιστορία του Τομ, ενός ηλικιωμένου ερημίτη που σώζει μια ηθοποιό η οποία έχει αποκλειστεί κατά τη διάρκεια μιας χιονοθύελλας στο Κολοράντο το 1953».
Ο Νικ Νόλτε έχει εμφανιστεί σε τέσσερις ταινίες που κυκλοφόρησαν μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων τα «The Golden Voice», «Die My Love» και «Crime 101».
Φωτογραφίες: Reuters
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