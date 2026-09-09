Ο Νόελ Κλαρκ του «Doctor Who» κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
GALA
Νόελ Κλαρκ Καταγγελία Σεξουαλική επίθεση Ηδονοβλεψίας

Ο Νόελ Κλαρκ του «Doctor Who» κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών

Ο 50χρονος ηθοποιός θα λογοδοτήσει τον Οκτώβριο για αδικήματα που φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016

Ο Νόελ Κλαρκ του «Doctor Who» κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
Ιωάννα Μαρίνου
Αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος πέντε γυναικών είναι ο Νόελ Κλαρκ, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη σειρά «Doctor Who».

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 50χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων.

Πρόκειται για αδικήματα που από στοιχεία έρευνας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016.

Ο Κλαρκ, ο οποίος είναι κάτοικος του Κένσινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates' την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής της έρευνας Μάικ Κάγκνεϊ, δήλωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως «οι γυναίκες που συνδέονται με αυτές τις κατηγορίες συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς», ενώ η Μπέθαν Ντέιβιντ, αναπληρώτρια επικεφαλής εισαγγελέας τόνισε πως: «Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν προκειμένου να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και ότι κάτι τέτοιο είναι προς το δημόσιο συμφέρον».

Ο ηθοποιός, τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης μέσω αγγίγματος,  εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών, ένα περιστατικό που φέρεται πως συνέβη το 2007, ωστόσο έπειτα από ανάκριση αφέθηκε τελικά ελεύθερος με εγγύηση.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Plastic Free Greece 2026: Μύκονος

Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Back to School με πλάνο

Back to School με πλάνο

Δείτε Επίσης