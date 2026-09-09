Ο Νόελ Κλαρκ του «Doctor Who» κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
Ο Νόελ Κλαρκ του «Doctor Who» κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος πέντε γυναικών
Ο 50χρονος ηθοποιός θα λογοδοτήσει τον Οκτώβριο για αδικήματα που φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016
Αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος πέντε γυναικών είναι ο Νόελ Κλαρκ, γνωστός στο ευρύ κοινό από τη σειρά «Doctor Who».
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 50χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων.
Πρόκειται για αδικήματα που από στοιχεία έρευνας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016.
Ο Κλαρκ, ο οποίος είναι κάτοικος του Κένσινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου Westminster Magistrates' την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.
Ο επικεφαλής της έρευνας Μάικ Κάγκνεϊ, δήλωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως «οι γυναίκες που συνδέονται με αυτές τις κατηγορίες συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς», ενώ η Μπέθαν Ντέιβιντ, αναπληρώτρια επικεφαλής εισαγγελέας τόνισε πως: «Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν προκειμένου να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και ότι κάτι τέτοιο είναι προς το δημόσιο συμφέρον».
Ο ηθοποιός, τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης μέσω αγγίγματος, εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών, ένα περιστατικό που φέρεται πως συνέβη το 2007, ωστόσο έπειτα από ανάκριση αφέθηκε τελικά ελεύθερος με εγγύηση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 50χρονος ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, τρεις κατηγορίες για ηδονοβλεψία και μία κατηγορία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μέσω έκθεσης των γεννητικών οργάνων.
Πρόκειται για αδικήματα που από στοιχεία έρευνας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται πως διαπράχθηκαν μεταξύ 2007 και 2016.
Doctor Who star Noel Clarke is charged with sexual offences against five women https://t.co/IloNxBcVj5— Daily Mail (@DailyMail) September 9, 2026
Ο επικεφαλής της έρευνας Μάικ Κάγκνεϊ, δήλωσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως «οι γυναίκες που συνδέονται με αυτές τις κατηγορίες συνεχίζουν να λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς», ενώ η Μπέθαν Ντέιβιντ, αναπληρώτρια επικεφαλής εισαγγελέας τόνισε πως: «Οι εισαγγελείς μας εργάστηκαν προκειμένου να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθεί η υπόθεση στο δικαστήριο και ότι κάτι τέτοιο είναι προς το δημόσιο συμφέρον».
Ο ηθοποιός, τον Φεβρουάριο, είχε συλληφθεί με την υποψία απόπειρας βιασμού, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και σεξουαλικής επίθεσης μέσω αγγίγματος, εις βάρος γυναίκας περίπου 20 ετών, ένα περιστατικό που φέρεται πως συνέβη το 2007, ωστόσο έπειτα από ανάκριση αφέθηκε τελικά ελεύθερος με εγγύηση.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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