Η εθνική ομάδα του Κουρασάο κράτησε στον πάγκο της τον Ντικ Άντβοκαατ
SPORTS
Εθνική Κουρασάο Ντικ Άντβοκαατ

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο κράτησε στον πάγκο της τον Ντικ Άντβοκαατ

Ο 79χρονος Ολλανδός προπονητής θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία τουλάχιστον έως και τον Ιούλιο του 2027

Η εθνική ομάδα του Κουρασάο κράτησε στον πάγκο της τον Ντικ Άντβοκαατ
Η εθνική του Κουρασάο κράτησε στον πάγκο της τον  Ντικ Άντβοκαατ, ο οποίος καθοδήγησε την ομάδα στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. 


Ο 79χρονος Ολλανδός προπονητής υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με την ομοσπονδία και θα παραμείνει στον πάγκο έως και τον Ιούλιο του 2027.

Αυτό ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας της Καραϊβικής.

Ο Άντβοκαατ οδήγησε το Κουρασάο σε μια ιστορική πρόκριση στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στη συνέχεια αποχώρησε αλλά επέστρεψε τον Μάιο, προκειμένου να πάρει τη θέση Φρεντ Ρούτεν.

«Αυτή είναι μια φανταστική ομάδα για να συνεργαστείς. Έχουμε πετύχει κάτι ξεχωριστό μαζί και ανυπομονώ να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε όσα έχουμε καταφέρει με τους παίκτες και το προσωπικό» δήλωσε ο Ντικ Άντβοκαατ.

Το Κουρασάο αγωνίστηκε στον 5ο όμιλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και πήρε ένα βαθμό μετά την ισοπαλία απέναντι στον Ισημερινό, το 0-0 στις 21 Ιουνίου. Κατέλαβε την τελευταία θέση στο γκρουπ.

Ο Άντβοκαατ θα ανακοινώσει σύντομα την ομάδα, που θα λάβει μέρος στους επερχόμενους αγώνες του CONCACAF Nations League. Θα έχει αντιπάλους τις Κόστα Ρίκα, Νικαράγουα και Τρινιντάντ και Τομπάγκο του Λιβάι Γκαρσία.

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