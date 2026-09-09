Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Αστόρια US OPEN Άγιος Δημήτριος Αστόριας

Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά τη συμμετοχή του στο US Open επισκέφτηκε την Αστόρια για να δει πως ζουν οι συμπατριώτες του στη Νέα Υόρκη

Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία
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Παρά τον αποκλεισμό του από το US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε για διακοπές στη Νέα Υόρκη. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στον 4ο γύρο  του Grand Slam από τον Μπεν Σέλτον και έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την παρουσία του αφού έφτασε πιο μακριά από ποτέ στο US Open. 

Μετά τους αγώνες μαζί με την σύντροφό του, Κρίστεν Τομς, έφαγαν σε ελληνικό εστιατόριο στην Αστόρια, μίλησαν με Έλληνες της ομογένειας και προσκύνησαν τον Άγιο Δημήτριο, την εκκλησία σύμβολο για τους ορθόδοξους της περιοχής. 

Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία
14 ΣΧΟΛΙΑ

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