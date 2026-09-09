Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία
Στέφανος Τσιτσιπάς: Για προσκύνημα στον Άγιο Δημήτριο Αστόριας, φωτογραφία
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά τη συμμετοχή του στο US Open επισκέφτηκε την Αστόρια για να δει πως ζουν οι συμπατριώτες του στη Νέα Υόρκη
Παρά τον αποκλεισμό του από το US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε για διακοπές στη Νέα Υόρκη.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του Grand Slam από τον Μπεν Σέλτον και έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την παρουσία του αφού έφτασε πιο μακριά από ποτέ στο US Open.
Μετά τους αγώνες μαζί με την σύντροφό του, Κρίστεν Τομς, έφαγαν σε ελληνικό εστιατόριο στην Αστόρια, μίλησαν με Έλληνες της ομογένειας και προσκύνησαν τον Άγιο Δημήτριο, την εκκλησία σύμβολο για τους ορθόδοξους της περιοχής.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε στον 4ο γύρο του Grand Slam από τον Μπεν Σέλτον και έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την παρουσία του αφού έφτασε πιο μακριά από ποτέ στο US Open.
Μετά τους αγώνες μαζί με την σύντροφό του, Κρίστεν Τομς, έφαγαν σε ελληνικό εστιατόριο στην Αστόρια, μίλησαν με Έλληνες της ομογένειας και προσκύνησαν τον Άγιο Δημήτριο, την εκκλησία σύμβολο για τους ορθόδοξους της περιοχής.
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