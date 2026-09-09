Ολυμπιακός: Επίσημα τέλος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Έλληνας διεθνής
SPORTS
Ολυμπιακός ΑΕΚ Γιαννούλης Λαρεντζάκης

Ολυμπιακός: Επίσημα τέλος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Έλληνας διεθνής

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη για τα 6 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα

Ολυμπιακός: Επίσημα τέλος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Έλληνας διεθνής
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Τέλος από τον Ολυμπιακό και επίσημα ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. 

Μετά από έξι χρόνια παρουσίας στην ομάδα του Πειραιά ο διεθνής γκαρντ έλυσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει στην ΑΕΚ



Στην Ένωση, όπου είχε αγωνιστεί από το 2016 έως το 2019, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα.




Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός 

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

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Από το καλοκαίρι του 2020, όταν φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα, μέχρι και την ολοκλήρωση της περσινής σεζόν, ο «Λάρε» αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και μαζί ζήσαμε σπουδαίες στιγμές.

Κορυφαία όλων ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν! Παράλληλα, πανηγυρίσαμε μαζί τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδος (2022, 2023, 2025, 2026), τρία Κύπελλα Ελλάδος (2022, 2023, 2024) και τέσσερα Super Cup Ελλάδος (2022, 2023, 2024, 2025).

«Κόμπρα», σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά, την αφοσίωση και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου!».
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