Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κωδικός της «Ασπίδας του Αχιλλέα», λέει το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας

Οι ισχυρισμοί που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τον πηγαίο κώδικα που υποστηρίζει τα λειτουργικά συστήματα του Ισραήλ δεν σχετίζονται με τη συμφωνία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», αναφέρεται στη σχετική δήλωση