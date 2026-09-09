Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Κηδεύτηκε ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες έδωσαν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες
Κηδεύτηκε ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες έδωσαν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες
Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Όσλο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών - Το φέρετρο μεταφέρθηκε στο φρούριο Άκερσχους για μια ιδιωτική τελετή στο μαυσωλείο
Η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Όσλο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 89 ετών.
Εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών και κυβερνήσεων συνάντησαν τον νέο βασιλιά, Χάακον Η΄, και τη νορβηγική βασιλική οικογένεια για να αποτίσουν φόρο τιμής όπως αναφέρει το BBC.
Ο Χάραλντ, ο οποίος θεωρούνταν δημοφιλής, εκσυγχρονιστική προσωπικότητα, βρισκόταν στον νορβηγικό θρόνο για 35 χρόνια.
Από το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο για να πει «αντίο» στον εκλιπόντα βασιλιά. Η πομπή ακολούθησε μια διαδρομή μήκους 1,5 χιλιομέτρου από το βασιλικό παλάτι μέχρι τον καθεδρικό ναό του Όσλο. Όσοι δεν κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά κοντά, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη την κηδεία σε εννέα γιγαντοοθόνες που ήταν διασκορπισμένες σε όλο το κέντρο της πόλης.
Την επόμενη μέρα από τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, ο γιος του, Χάακον Η΄, απέτισε θερμό φόρο τιμής στον άνθρωπο που κάθισε στο θρόνο της Νορβηγίας για 35 χρόνια.
Ο νέος βασιλιάς τον ευχαρίστησε που «ήταν τόσο καλός μπαμπάς» για αυτόν και την αδερφή του, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, σε μια κατά συγκινητική τοποθέτηση.
Περιέγραψε τον Χάραλντ Ε΄ ως έναν «ζεστό και αστείο παππού» για τα έξι εγγόνια του και έναν «στοργικό και φροντιστικό σύζυγο» για τη χήρα του, βασίλισσα Σόνια. Ο Χάραλντ Ε΄ και η σύζυγός του θα γιόρταζαν την 58η επέτειο του γάμου τους την επόμενη μέρα του θανάτου του.
Ο Χάραλντ Ε΄ «πάντα παρέμενε πιστός» στις «αξίες και τις δεσμεύσεις του», τόνισε ο νέος βασιλιάς.
«Μας υπενθύμιζε συνεχώς στην οικογένεια ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Να βρει το δικό του στυλ. Να είναι ο εαυτός του», είπε ο Χάακον.
Εκπρόσωποι βασιλικών οικογενειών και κυβερνήσεων συνάντησαν τον νέο βασιλιά, Χάακον Η΄, και τη νορβηγική βασιλική οικογένεια για να αποτίσουν φόρο τιμής όπως αναφέρει το BBC.
Ο Χάραλντ, ο οποίος θεωρούνταν δημοφιλής, εκσυγχρονιστική προσωπικότητα, βρισκόταν στον νορβηγικό θρόνο για 35 χρόνια.
Από το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Όσλο για να πει «αντίο» στον εκλιπόντα βασιλιά. Η πομπή ακολούθησε μια διαδρομή μήκους 1,5 χιλιομέτρου από το βασιλικό παλάτι μέχρι τον καθεδρικό ναό του Όσλο. Όσοι δεν κατάφεραν να πλησιάσουν αρκετά κοντά, είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη την κηδεία σε εννέα γιγαντοοθόνες που ήταν διασκορπισμένες σε όλο το κέντρο της πόλης.
<lang="en" dir="ltr">Norway bids farewell to the late King Harald V, Europe's oldest monarch, who passed away at age 89Μετά την κηδεία, το φέρετρο μεταφέρθηκε στο φρούριο Άκερσχους για μια ιδιωτική τελετή στο μαυσωλείο. Το παραθαλάσσιο κτίσμα είναι το σημείο όπου ο βασιλιάς τάφηκε στο Βασιλικό Μαυσωλείο κάτω από την εκκλησία του κάστρου, με το ίδιο το φρούριο να δεσπόζει πάνω από την πόλη για περισσότερα από 700 χρόνια.
The procession of the coffin is watched by thousands of mourners lining the streets, with King Haakon, Crown Princess Ingrid Alexandra, and Prince Sverre Magnus walking behind pic.twitter.com/2KUGoIYAAC — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026
Την επόμενη μέρα από τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, ο γιος του, Χάακον Η΄, απέτισε θερμό φόρο τιμής στον άνθρωπο που κάθισε στο θρόνο της Νορβηγίας για 35 χρόνια.
Ο νέος βασιλιάς τον ευχαρίστησε που «ήταν τόσο καλός μπαμπάς» για αυτόν και την αδερφή του, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα, σε μια κατά συγκινητική τοποθέτηση.
Περιέγραψε τον Χάραλντ Ε΄ ως έναν «ζεστό και αστείο παππού» για τα έξι εγγόνια του και έναν «στοργικό και φροντιστικό σύζυγο» για τη χήρα του, βασίλισσα Σόνια. Ο Χάραλντ Ε΄ και η σύζυγός του θα γιόρταζαν την 58η επέτειο του γάμου τους την επόμενη μέρα του θανάτου του.
Ο Χάραλντ Ε΄ «πάντα παρέμενε πιστός» στις «αξίες και τις δεσμεύσεις του», τόνισε ο νέος βασιλιάς.
«Μας υπενθύμιζε συνεχώς στην οικογένεια ότι ο καθένας μας πρέπει να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Να βρει το δικό του στυλ. Να είναι ο εαυτός του», είπε ο Χάακον.
Ποιοι θα αποτίσουν φόρο τιμήςΦόρο τιμής απέτισαν ο Παύλος Ντε Γκρες ο οποίος ακολούθησε την πομπή. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Επίσης, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ παρευρέθηκε στην κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ, όπως και η Πριγκίπισσα Άννα, η οποία βρέθηκε εκεί με την ιδιότητα της νονάς του νέου μονάρχη της Νορβηγίας. Βασιλικές πηγές ανέφεραν ότι η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος εκπροσώπησε τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ακολούθησε το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότι ο μονάρχης συνήθως δεν πηγαίνει στην κηδεία άλλου αρχηγού κράτους.
Στην κηδεία, στο πλευρό του Πρίγκιπα Ουίλιαμ, βρέθηκε η χήρα Βασίλισσα Σόνια, μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας —συμπεριλαμβανομένου του νέου Βασιλιά Χάακον Η΄— καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι.
Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας παρέστησαν επίσης όπως και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος με τη Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας.
Σύμφωνα με τον Βασιλικό Οίκο της Ολλανδίας ο Βασιλιάς Βίλεμ-Αλέξανδρος και η Βασίλισσα Μάξιμα ταξίδεψαν επίσης στο Όσλο για την κηδεία, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Αμαλία, Πριγκίπισσα της Οράγγης, και την πρώην βασίλισσα, Πριγκίπισσα Βεατρίκη.
Επίσης, στην κηδεία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, την Εσθονία, την Αλβανία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.
Στο τέλος της τελετής ακολούθησε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο βασιλικό μαυσωλείο της Νορβηγίας, στο Φρούριο Ακερσχούς. Στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) οι νορβηγικές σημαίες σε όλο το Όσλο υψώθηκαν μεσίστιες για να σηματοδοτήσουν το τέλος της ταφής του βασιλιά Χάραλντ.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
<lang="en" dir="ltr">Prince William and Princess Anne are two of the foreign dignitaries in attendance for the funeral of Norway's King Harald V.
Other monarchs from Sweden, Denmark, Spain, and the Netherlands have also joined the procession, alongside thousands of mourners lining the streets. pic.twitter.com/oanvePIZ6X — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026
<lang="en" dir="ltr">🇳🇴 World leaders and royals gather in Oslo for the state funeral of King Harald V, with Prince William, King Felipe VI, Crown Prince Fumihito, Zelensky, and Germany’s Frank-Walter Steinmeier among those attending.https://t.co/g7t0L63cAK — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026
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