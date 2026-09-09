Κηδεύτηκε ο βασιλιάς Χάραλντ στη Νορβηγία: Ποιες βασιλικές οικογένειες έδωσαν το παρών, στην πομπή και ο Παύλος Ντε Γκρες

Χάραλντ.

<lang="en" dir="ltr">Prince William and Princess Anne are two of the foreign dignitaries in attendance for the funeral of Norway's King Harald V.



Other monarchs from Sweden, Denmark, Spain, and the Netherlands have also joined the procession, alongside thousands of mourners lining the streets. pic.twitter.com/oanvePIZ6X — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

<lang="en" dir="ltr">🇳🇴 World leaders and royals gather in Oslo for the state funeral of King Harald V, with Prince William, King Felipe VI, Crown Prince Fumihito, Zelensky, and Germany’s Frank-Walter Steinmeier among those attending.https://t.co/g7t0L63cAK — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026

Επίσης, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ παρευρέθηκε στην κηδεία του Βασιλιά Χάραλντ, όπως και η Πριγκίπισσα Άννα, η οποία βρέθηκε εκεί με την ιδιότητα της νονάς του νέου μονάρχη της Νορβηγίας. Βασιλικές πηγές ανέφεραν ότι η παρουσία του πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος εκπροσώπησε τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο, ακολούθησε το πρωτόκολλο το οποίο αναφέρει ότιΣτην κηδεία, στο πλευρό του, βρέθηκε η χήρα Βασίλισσα Σόνια, μέλη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας —συμπεριλαμβανομένου του νέου Βασιλιά Χάακον Η΄— καθώς και άλλοι Ευρωπαίοι γαλαζοαίματοι.Ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Ι΄ και η Βασίλισσα Μαίρη της Δανίας παρέστησαν επίσης όπως και ο Βασιλιάς Κάρολος ΙΣΤ΄ Γουσταύος με τη Βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας.Σύμφωνα με τον Βασιλικό Οίκο της Ολλανδίας ο Βταξίδεψαν επίσης στο Όσλο για την κηδεία, μαζί με τη μεγαλύτερη κόρη τους, Αμαλία, Πριγκίπισσα της Οράγγης, και την πρώην βασίλισσα, Πριγκίπισσα Βεατρίκη.Επίσης, στην κηδεία παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από τη Γερμανία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, την Εσθονία, την Αλβανία, τον Καναδά, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λετονία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, τη Γεωργία, την Πολωνία, την Ιρλανδία και την Ουγγαρία.Στο τέλος της τελετής ακολούθησε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο βασιλικό μαυσωλείο της Νορβηγίας, στο Φρούριο Ακερσχούς. Στις 17:00 (ώρα Ελλάδος) οι νορβηγικές σημαίες σε όλο το Όσλο υψώθηκαν μεσίστιες για να σηματοδοτήσουν το τέλος της ταφής του βασιλιά