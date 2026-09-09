Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι
Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι
Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και 7.510 ευρώ
Στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προχώρησαν αστυνομικοί. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 38χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του, αποθήκευε και διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την οικία του στο Χαϊδάρι.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
685 γραμμάρια κάνναβης
72 γραμμάρια κοκαΐνης
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
7.510 ευρώ σε μετρητά
Η Αστυνομία αναφέρει ότι, μετά την έρευνα και την ταυτοποίηση της δράσης του, ο 38χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 38χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του, αποθήκευε και διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την οικία του στο Χαϊδάρι.
Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:
685 γραμμάρια κάνναβης
72 γραμμάρια κοκαΐνης
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
7.510 ευρώ σε μετρητά
Η Αστυνομία αναφέρει ότι, μετά την έρευνα και την ταυτοποίηση της δράσης του, ο 38χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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