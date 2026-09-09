Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι
ΕΛΛΑΔΑ
Χαϊδάρι Σύλληψη Διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι

Βρέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και 7.510 ευρώ

Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι
Στη σύλληψη ενός 38χρονου, ο οποίος διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προχώρησαν αστυνομικοί. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών και με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δράση του 38χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του, αποθήκευε και διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την οικία του στο Χαϊδάρι.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

685 γραμμάρια κάνναβης
72 γραμμάρια κοκαΐνης
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
7.510 ευρώ σε μετρητά

Η Αστυνομία αναφέρει ότι, μετά την έρευνα και την ταυτοποίηση της δράσης του, ο 38χρονος συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι
Συνελήφθη 38χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στο Χαϊδάρι

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