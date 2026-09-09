Champions League: Το ιστορικό ρεκόρ του Ίσκο με τη φανέλα της Μπέτις
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Champions League Ίσκο Ρεάλ Μπέτις

Champions League: Το ιστορικό ρεκόρ του Ίσκο με τη φανέλα της Μπέτις

Ο 34χρονος επιθετικός αγωνιζόμενος στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιλ κατάφερε κάτι μοναδικό στην ιστορία της διοργάνωσης

Champions League: Το ιστορικό ρεκόρ του Ίσκο με τη φανέλα της Μπέτις
Το ημερολόγιο έδειχνε Σεπτέμβριο του 2010 όταν ο 18χρονος Φρανθίσκο Ρομάν Αλαρκόν Σουάρεθ συστήθηκε στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Όχι με το πραγματικό του όνομα, αλλά απλά ως Ίσκο.

Ο πιτσιρικάς από την Μπεναλμαδένα που από τα 14 του είχε βρεθεί στης ακαδημίες της Βαλένθια, πήρε το βάπτισμα του πυρός στο Champions League σε μια σεζόν που η ομάδα του έφτασε έως τους 16 (για να αποκλειστεί από τη Σάλκε).

Ακριβώς 16 χρόνια αργότερα ο Ίσκο (τον οποίον πλέον γνωρίζουν όλοι) όχι απλά συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά το βράδυ της Τρίτης (8/9() έγραψε το όνομα του στα βιβλία της ιστορίας του Champions League.


Όντας στη δεύτερη θέση (μαζί με πολλούς άλλους) ποδοσφαιριστές με τους περισσότερους τίτλους (πέντε), ο Ίσκο έγινε ο πρώτος που αγωνίζεται στην κορυφαία ποδοσφαιριική διοργάνωση του πλανήτη με πέντε διαφορετικές ομάδες από την ίδια χώρα.



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Η αρχή έγινε το 2010 με τη Βαλένθια και δύο χρόνια αργότερα οδήγησε τη Μάλαγα (αποκλείοντας τον ΠΑΟ στα play off) στους ομίλους (και εν τέλει στα προημιτελικά) για να ακολουθήσει η μεταγραφή του στη Ρεάλ όπου από το 2013 έως το 2022 πανηγύρισε πέντε κούπες.

Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στην Ανδαλουσία για λογαριασμό της Σεβίλλης και μαζί της είχε πάλι συμμετοχή στο Champions League για να φτάσουμε στη χθεσινή ημέρα.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι του εμπιστεύθηκε μια θέση στην ενδεκάδα και μόλις πάτησε το χορτάρι του Πιερ Μορουά είχε ήδη μπει στο βιβλίο των ρεκόρ της διοργάνωσης. Κι αυτή η προσωπική επίδοση έγινε ακόμη πιο γλυκιά με τη Μπέτις να κνει την ανατροπή (έχανε 1-0 και 2-1) επικρατώντας με 3-2.

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