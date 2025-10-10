Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Σελένα Γκόμεζ για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί: Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ μαμά
Σελένα Γκόμεζ για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί: Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ μαμά
Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε μέσα από ανάρτηση στο Instagram ότι θέλει κάποτε να γίνει μητέρα, συνδέοντας το όνειρό της με τον ρόλο της στη σειρά «Wizards Beyond Waverly Place»
Την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί και να ζήσει την εμπειρία της μητρότητας εξέφρασε η Σελένα Γκόμεζ.
Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Instagram, με αφορμή τη συμμετοχή της στο σίκουελ της σειράς «Wizards of Waverly Place», η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το τελευταίο επεισόδιο, συνδέοντας την τηλεοπτική της ηρωίδα με τις δικές της μελλοντικές επιθυμίες.
Η Γκόμεζ, που υποδύεται και πάλι την Άλεξ Ρούσο στο «Wizards Beyond Waverly Place», έγραψε σε ένα Instagram story: «Η Άλεξ Ρούσο είναι μαμά. Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ». Στο τέλος του βίντεο που αναδημοσίευσε, εμφανίζεται σκηνή από το φινάλε της σειράς, που αποκαλύπτεται ότι η Άλεξ είναι μητέρα της Μπίλι Ρούσο, την οποία υποδύεται η Τζάνις Λι Αν Μπράουν.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά την προβολή του επεισοδίου, η Γκόμεζ και η 15χρονη συμπρωταγωνίστριά της μίλησαν για τη σχέση που ανέπτυξαν τόσο εντός όσο και εκτός πλατό. «Ήταν πολύ συγκινητικό, ειδικά για εμένα και για εκείνη, μετά την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου», δήλωσε η Μπράουν στο κανάλι της Disney στο YouTube, με την Γκόμεζ να παρεμβαίνει λέγοντας: «Ήμασταν και οι δύο βουρκωμένες».
Σε προηγούμενη συνέντευξή της, τον Μάρτιο, στο podcast του Τζέι Σέτι, η Γκόμεζ είχε μιλήσει μαζί με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο, για την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, προφανώς, αλλά λατρεύω τα παιδιά», είχε πει τότε. «Μου αρέσει να τα κάνω να γελούν, είναι τόσο γλυκά. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, ανυπομονώ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μέσα από ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Instagram, με αφορμή τη συμμετοχή της στο σίκουελ της σειράς «Wizards of Waverly Place», η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το τελευταίο επεισόδιο, συνδέοντας την τηλεοπτική της ηρωίδα με τις δικές της μελλοντικές επιθυμίες.
Η Γκόμεζ, που υποδύεται και πάλι την Άλεξ Ρούσο στο «Wizards Beyond Waverly Place», έγραψε σε ένα Instagram story: «Η Άλεξ Ρούσο είναι μαμά. Ελπίζω μια μέρα να είμαι κι εγώ». Στο τέλος του βίντεο που αναδημοσίευσε, εμφανίζεται σκηνή από το φινάλε της σειράς, που αποκαλύπτεται ότι η Άλεξ είναι μητέρα της Μπίλι Ρούσο, την οποία υποδύεται η Τζάνις Λι Αν Μπράουν.
Δείτε την ανάρτησή της
Μετά την προβολή του επεισοδίου, η Γκόμεζ και η 15χρονη συμπρωταγωνίστριά της μίλησαν για τη σχέση που ανέπτυξαν τόσο εντός όσο και εκτός πλατό. «Ήταν πολύ συγκινητικό, ειδικά για εμένα και για εκείνη, μετά την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου», δήλωσε η Μπράουν στο κανάλι της Disney στο YouTube, με την Γκόμεζ να παρεμβαίνει λέγοντας: «Ήμασταν και οι δύο βουρκωμένες».
Σε προηγούμενη συνέντευξή της, τον Μάρτιο, στο podcast του Τζέι Σέτι, η Γκόμεζ είχε μιλήσει μαζί με τον σύζυγό της, Μπένι Μπλάνκο, για την επιθυμία τους να δημιουργήσουν οικογένεια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί, προφανώς, αλλά λατρεύω τα παιδιά», είχε πει τότε. «Μου αρέσει να τα κάνω να γελούν, είναι τόσο γλυκά. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, ανυπομονώ».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Για ένα κορίτσι έγινε η αιματηρή συμπλοκή 13χρονων στην Τρίπολη - Βαριά τραυματισμένος ο ένας ανήλικος
Δημογλίδου στο protothema: Η Αστυνομία μπαίνει στους καταυλισμούς των Ρομά και θα έχει 24ωρη εικόνα - Και ταξί και ασθενοφόρα πλέον τα περιπολικά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα