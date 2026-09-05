Τα παιχνίδια του Νίκου Πολυδερόπουλου με τον γιο του: Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα, έγραψε
Τα παιχνίδια του Νίκου Πολυδερόπουλου με τον γιο του: Η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα, έγραψε
Ο ηθοποιός έγινε πατέρας για πρώτη φορά πριν από επτά μήνες
Ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει με τον γιο του, ενώ τον κρατάει αγκαλιά, δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ένα στιγμιότυπο με το επτά μηνών παιδί του. Στο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, και ενώ κρατούσε στον αέρα τον γιο του, καταγράφεται να γελάει και να κάνει διάφορες γκριμάτσες.
Στο βίντεο που μοιράστηκε ο ηθοποιός με τους διαδικτυακούς του φίλους έγραψε «η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα», συνοδεύοντάς το με το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ «Everything Hallelujah».
Δείτε το βίντεο
O Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου. Λίγες ημέρες μετά, στις 31 του μήνα ο ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στα social media.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου ένα στιγμιότυπο με το επτά μηνών παιδί του. Στο κλιπ που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είναι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, και ενώ κρατούσε στον αέρα τον γιο του, καταγράφεται να γελάει και να κάνει διάφορες γκριμάτσες.
Στο βίντεο που μοιράστηκε ο ηθοποιός με τους διαδικτυακούς του φίλους έγραψε «η αγκαλιά που τα αλλάζει όλα», συνοδεύοντάς το με το τραγούδι του Τζάστιν Μπίμπερ «Everything Hallelujah».
Δείτε το βίντεο
O Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του έγιναν γονείς για πρώτη φορά στις 29 Ιανουαρίου. Λίγες ημέρες μετά, στις 31 του μήνα ο ηθοποιός ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση με μία ανάρτηση στα social media.
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