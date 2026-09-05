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Συνελήφθη 21χρονος που παραβίασε κόκκινο στη Λεωφόρο Πεντέλης και παραλίγο να παρασύρει πεζό, δείτε βίντεο
Συνελήφθη 21χρονος που παραβίασε κόκκινο στη Λεωφόρο Πεντέλης και παραλίγο να παρασύρει πεζό, δείτε βίντεο
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση
Συνελήφθη 21χρονος οδηγός αυτοκινήτου για επικίνδυνη οδήγηση στη Λεωφόρο Πεντέλης στα Βριλήσσια καθώς παραβίασε κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, θέτοντας σε κίνδυνο πεζό που διέσχιζε τη λεωφόρο εντός διάβασης.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μετά από προανακριτική έρευνα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης, παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, μετά από προανακριτική έρευνα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση, ενώ ο 21χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στη Λεωφ. Πεντέλης με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε τη Λεωφόρο, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης, παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».
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