Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του
Ο ηθοποιός και η σύντροφός του έγιναν πριν από λίγες ημέρες γονείς για πρώτη φορά
Μια φωτογραφία αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο του, δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.
Ο ηθοποιός και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού απέκτησαν το πρώτο τους παιδί στις 29 Ιανουαρίου, με τον ίδιο να ανακοινώνει την ευχάριστη είδηση, μέσα από ανάρτηση που έκανε στα social media. Την Παρασκευή, ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστός να κρατάει τον γιο του.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ήταν μέσα στον τοκετό, και σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, εξέφρασε τον θαυμασμό του προς τις γυναίκες για τη διαδικασία, όπου περνούν, προκειμένου να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είπε: «Είναι μία αξέχαστη εμπειρία, πραγματικά. Ήμουν μέσα στη γέννα και τα έχω δει όλα κωλυόμενα. Υποκλίνομαι στη γενναιότητα που έχουν οι γυναίκες και στη δύναμη της ψυχής για να μπορέσουν να φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο».
