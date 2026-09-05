Σάντρα Μπούλοκ για Μπέτι Γουάιτ: Είναι τα πάντα, πιστεύω ότι ακόμα περιφέρεται κάπου εκεί έξω
Σάντρα Μπούλοκ για Μπέτι Γουάιτ: Είναι τα πάντα, πιστεύω ότι ακόμα περιφέρεται κάπου εκεί έξω
Οι δύο τους συνεργάστηκαν το 2009 στην ταινία «The Proposal» - Η Γουάιτ πέθανε το 2021 λίγες ημέρες πριν από τα 100ά γενέθλιά της
Στη σχέση της με την Μπέτι Γουάιτ και την απώλεια της ηθοποιού αναφέρθηκε η Σάντρα Μπούλοκ, περιγράφοντάς την ως έναν άνθρωπο που σήμαινε τα πάντα για εκείνη, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ακόμα περιφέρεται κάπου εκεί έξω».
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της, αλλά και για την επερχόμενη ταινία «Practical Magic 2», στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας στην εκπομπή, η παρουσιάστρια Κάιλι Κέλσι ζήτησε από την Μπούλοκ να κατατάξει χωρίς να γνωρίζει τη σειρά, ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της μέσα από τις ταινίες της.
Η πρώτη εμφάνιση που της έδειξε ήταν το νυφικό που φορούσε στην ταινία «The Proposal», που έπαιξε το 2009 μαζί με την Μπέτι Γουάιτ. «Λοιπόν, είναι τα χέρια της Μπέτι πάνω στο στήθος μου» είπε αρχικά με χιούμορ η Σάντρα Μπούλοκ.
Η Κέλσι ρώτησε στη συνέχεια την Μπούλοκ αν η Γουάιτ, η οποία πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου του 2021, λίγες ημέρες πριν από τα 100ά γενέθλιά της, ήταν «τα πάντα». Τότε, η ηθοποιός απάντησε: «Η Μπέτι Γουάιτ είναι τα πάντα. Λέω “είναι τα πάντα”, γιατί ξέρω ότι ακόμα περιφέρεται κάπου εκεί γύρω».
Έπειτα, η ηθοποιός δήλωσε ότι η Μπέτι Γουάιτ «ήταν η επιτομή ενός ανθρώπου που έζησε την καλύτερη ζωή του, βρήκε την καλύτερη αγάπη, έφτιαχνε λεμονάδα από τα πάντα, είχε απίστευτο timing». Το να την παρακολουθεί να εργάζεται ήταν μια μοναδική εμπειρία, πόσο μάλλον να βρίσκεται μαζί της στις ίδιες σκηνές. «Μπορούσε απλώς να κυριαρχήσει σε έναν χώρο. Ήταν απίστευτη» είπε.
Ο ρόλος της Γουάιτ στο «The Proposal» έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα της ηθοποιού, η οποία στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη σειρά «Hot in Cleveland» του TV Land, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, από το 2010. Τον Μάιο του ίδιου έτους παρουσίασε το «Saturday Night Live», καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε ηλικία παρουσιάστρια στην ιστορία της εκπομπής. Για την εμφάνισή της εκεί κέρδισε ένα Emmy, το πέμπτο και τελευταίο της βραβείο στην κατηγορία.
Όταν η Μπέτι Γουάιτ πέθανε το 2021, η Σάντρα Μπούλοκ είχε δηλώσει στο People: «Δεν πίνω βότκα, αλλά απόψε θα πιω, με πάγο, μια φέτα λεμόνι και ένα χοτ ντογκ, και απλώς θα επιτρέψω στον εαυτό μου να είναι λυπημένος» είπε αναφερόμενη στο αγαπημένο γεύμα της Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για τη ζωή και την καριέρα της, αλλά και για την επερχόμενη ταινία «Practical Magic 2», στην εκπομπή «Not Gonna Lie with Kylie Kelce», στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.
Κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας στην εκπομπή, η παρουσιάστρια Κάιλι Κέλσι ζήτησε από την Μπούλοκ να κατατάξει χωρίς να γνωρίζει τη σειρά, ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις της μέσα από τις ταινίες της.
Η πρώτη εμφάνιση που της έδειξε ήταν το νυφικό που φορούσε στην ταινία «The Proposal», που έπαιξε το 2009 μαζί με την Μπέτι Γουάιτ. «Λοιπόν, είναι τα χέρια της Μπέτι πάνω στο στήθος μου» είπε αρχικά με χιούμορ η Σάντρα Μπούλοκ.
Sandra Bullock Says Betty White Was ‘Everything’ and Thinks Her Spirit Is ‘Still Floating Around’ https://t.co/Ar7nkfAwTL— People (@people) September 4, 2026
Έπειτα, η ηθοποιός δήλωσε ότι η Μπέτι Γουάιτ «ήταν η επιτομή ενός ανθρώπου που έζησε την καλύτερη ζωή του, βρήκε την καλύτερη αγάπη, έφτιαχνε λεμονάδα από τα πάντα, είχε απίστευτο timing». Το να την παρακολουθεί να εργάζεται ήταν μια μοναδική εμπειρία, πόσο μάλλον να βρίσκεται μαζί της στις ίδιες σκηνές. «Μπορούσε απλώς να κυριαρχήσει σε έναν χώρο. Ήταν απίστευτη» είπε.
Ο ρόλος της Γουάιτ στο «The Proposal» έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα της ηθοποιού, η οποία στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στη σειρά «Hot in Cleveland» του TV Land, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, από το 2010. Τον Μάιο του ίδιου έτους παρουσίασε το «Saturday Night Live», καθιστώντας την τη μεγαλύτερη σε ηλικία παρουσιάστρια στην ιστορία της εκπομπής. Για την εμφάνισή της εκεί κέρδισε ένα Emmy, το πέμπτο και τελευταίο της βραβείο στην κατηγορία.
Όταν η Μπέτι Γουάιτ πέθανε το 2021, η Σάντρα Μπούλοκ είχε δηλώσει στο People: «Δεν πίνω βότκα, αλλά απόψε θα πιω, με πάγο, μια φέτα λεμόνι και ένα χοτ ντογκ, και απλώς θα επιτρέψω στον εαυτό μου να είναι λυπημένος» είπε αναφερόμενη στο αγαπημένο γεύμα της Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα