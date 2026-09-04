Η λαμπερή εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ στο Φεστιβάλ Βενετίας με vintage φόρεμα με ανάγλυφο χρυσό μοτίβο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η λαμπερή εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ στο Φεστιβάλ Βενετίας με vintage φόρεμα με ανάγλυφο χρυσό μοτίβο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το μοντέλο περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας δημιουργία Giorgio Armani από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995
Τις εντυπώσεις κατάφερε να κλέψει στην πρώτη της εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας η Κένταλ Τζένερ.
Το μοντέλο και επιχειρηματίας περπάτησε στο εμβληματικό κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Wild Horse Nine», επιλέγοντας μια vintage δημιουργία Giorgio Armani από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995, διακοσμημένη με ανάγλυφα, χρυσά φλοράλ μοτίβα.
Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια Briony Raymond σε κοπή cushion και πέδιλα Aquazzura.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Σύμφωνα με το περιοδικό «W», η Τζένερ βρίσκεται στο φεστιβάλ ως πρέσβειρα της Armani Beauty. Η παρουσία της αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε απαθανατιστεί στο αεροδρόμιο της Βενετίας με ένα λευκό σύνολο και μια oversized nude τσάντα Chanel.
Ενώ στην καθημερινότητά της προτιμά μια πιο μίνιμαλ αισθητική, οι επιλογές της στο κόκκινο χαλί διακρίνονται για τον θεατρικό και επιβλητικό τους χαρακτήρα.
Αυτή είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το φετινό Met Gala, όπου ξεχώρισε με μια custom δημιουργία GapStudio του Zac Posen, εμπνευσμένη από το γλυπτό «Νίκη της Σαμοθράκης».
Το μοντέλο και επιχειρηματίας περπάτησε στο εμβληματικό κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της μαύρης κωμωδίας «Wild Horse Nine», επιλέγοντας μια vintage δημιουργία Giorgio Armani από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995, διακοσμημένη με ανάγλυφα, χρυσά φλοράλ μοτίβα.
Το σύνολο ολοκληρώθηκε με διαμαντένια σκουλαρίκια Briony Raymond σε κοπή cushion και πέδιλα Aquazzura.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@gq_germany Kendall Jenner in einem Kleid von Armani: Das Model ist für das 83. Filmfestival in Venedig. #GQGermany #KendallJenner ♬ Standards - Keke Palmer
@telestarfr KENDALL JENNER ÉBLOUIT LE TAPIS ROUGE DE LA MOSTRA ✨🔥 Kendall Jenner a fait sensation sur le tapis rouge de la Mostra de Venise. La star américaine a captivé les photographes lors de son passage sur le red carpet. 📸✨ #TeleStar #KendallJenner #MostraDeVenise #Venise #RedCarpet ♬ son original - Téléstar
Σύμφωνα με το περιοδικό «W», η Τζένερ βρίσκεται στο φεστιβάλ ως πρέσβειρα της Armani Beauty. Η παρουσία της αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε απαθανατιστεί στο αεροδρόμιο της Βενετίας με ένα λευκό σύνολο και μια oversized nude τσάντα Chanel.
Ενώ στην καθημερινότητά της προτιμά μια πιο μίνιμαλ αισθητική, οι επιλογές της στο κόκκινο χαλί διακρίνονται για τον θεατρικό και επιβλητικό τους χαρακτήρα.
Αυτή είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά το φετινό Met Gala, όπου ξεχώρισε με μια custom δημιουργία GapStudio του Zac Posen, εμπνευσμένη από το γλυπτό «Νίκη της Σαμοθράκης».
@voguemagazine #KendallJenner arrives at the 2026 #MetGala ♬ original sound - Vogue
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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