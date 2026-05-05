Η Κένταλ ως Νίκη της Σαμοθράκης και η Κάιλι Τζένερ ως Αφροδίτη της Μήλου στο Met Gala 2026
Οι δύο αδερφές επέλεξαν ρούχα με κοινή αισθητική, παραπέμποντας και οι δύο σε αρχαιοελληνικά γλυπτά - Και η Αν Χάθαγουεϊ κινήθηκε σε αρχαιοελληνικό πνεύμα
Με εμφανίσεις που έφεραν έντονα στοιχεία από την αρχαιοελληνική γλυπτική, η Κένταλ και η Κάιλι Τζένερ τράβηξαν τα βλέμματα στο Met Gala 2026, επιλέγοντας φορέματα που θύμιζαν την Αφροδίτη της Μήλου και τη Νίκη της Σαμοθράκης.
Οι δύο αδερφές εμφανίστηκαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με δημιουργίες σε ανοιχτούς, λευκούς και nude τόνους, παραπέμποντας ευθέως σε εικόνες που συνδέονται με την αρχαιοελληνική αισθητική. Σημειώνεται, ότι το φετινό Met Gala πραγματοποιήθηκε με dress code «Fashion Is Art», στο πλαίσιο της έκθεσης «Costume Art», η οποία εξετάζει τη σχέση του ρούχου με την τέχνη μέσα από ιστορικά και σύγχρονα έργα.
Η Κένταλ Τζένερ περπάτησε στο κόκκινο χαλί με δημιουργία Zac Posen για το Gap Studio. Το φόρεμα, με τη μακριά ουρά, την ασύμμετρη κίνηση στο μπούστο και τις πτυχώσεις που αγκάλιαζαν το σώμα της, θύμιζε στη Νίκη της Σαμοθράκης, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυπτά της ελληνιστικής περιόδου.
Ο ίδιος ο σχεδιαστής, σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσίευσε εικόνες της Influencer, συνδέοντας την εμφάνιση της Κένταλ με το εμβληματικό άγαλμα, γράφοντας: «Από τη Νίκη της Σαμοθράκης στο κόκκινο χαλί του Met Gala, η Κένταλ Τζένερ ενσαρκώνει τη χάρη, την κίνηση και τη θηλυκότητα με κατά παραγγελία δημιουργία Gap Studio».
kendall jenner's wearing custom cap by zac posen at the met gala inspired by the 'winged victory of samothrace'
Η δημιουργία Schiaparelli ξεχώρισε για τον όγκο στο κάτω μέρος του ρούχου. Μόνο για το κέντημα χρειάστηκαν 11.000 ώρες εργασίας, ενώ το φόρεμα περιλάμβανε 10.000 μπαρόκ μαργαριτάρια και 7.000 ζωγραφισμένα μαργαριταρένια λέπια ψαριού. Παράλληλα, η φούστα ήταν διακοσμημένη με πέρλες και απλικέ λεπτομέρειες.
May 5, 2026
Από την πλευρά της, η Αν Χάθαγουεϊ ακολούθησε και εκείνη με την ενδυματολογική της επιλογή το αρχαιοελληνικό πνεύμα, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough. Στο μπροστινό μέρος του ρούχου απεικονιζόταν ένα χέρι που απλώνεται προς ένα περιστέρι, ενώ στο πίσω μέρος δέσποζε μια σύνθεση με τη «Θεά της Ειρήνης».
