Η Κένταλ ως Νίκη της Σαμοθράκης και η Κάιλι Τζένερ ως Αφροδίτη της Μήλου στο Met Gala 2026

Από την πλευρά της, η Αν Χάθαγουεϊ ακολούθησε και εκείνη με την ενδυματολογική της επιλογή το αρχαιοελληνικό πνεύμα, επιλέγοντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough. Στο μπροστινό μέρος του ρούχου απεικονιζόταν ένα χέρι που απλώνεται προς ένα περιστέρι, ενώ στο πίσω μέρος δέσποζε μια σύνθεση με τη «Θεά της Ειρήνης».

Σε αντίστοιχο ύφος κινήθηκε και η Κάιλι Τζένερ, με δημιουργία Schiaparelli υψηλής ραπτικής. Η δική της εμφάνιση αποτελούνταν από κορσέ στο χρώμα του δέρματος, κεντημένη ντραπέ φούστα και πολυτελείς λεπτομέρειες που έδιναν στο look μια αίσθηση ανάμεσα στο αρχαίο άγαλμα και τη σουρεαλιστική couture. Αν η Κένταλ παρέπεμπε στη Νίκη της Σαμοθράκης, η Κάιλι κινήθηκε πιο κοντά σε μια αισθητική που θυμίζει την Αφροδίτη της Μήλου.Η δημιουργία Schiaparelli ξεχώρισε για τον όγκο στο κάτω μέρος του ρούχου. Μόνο για το κέντημα χρειάστηκαν 11.000 ώρες εργασίας, ενώ το φόρεμα περιλάμβανε 10.000 μπαρόκ μαργαριτάρια και 7.000 ζωγραφισμένα μαργαριταρένια λέπια ψαριού. Παράλληλα, η φούστα ήταν διακοσμημένη με πέρλες και απλικέ λεπτομέρειες.