Η Ζεντάγια έκλεισε τα 30 και δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία: Έχω τόσα πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων

Ζεντάγια και με αφορμή τα γενέθλιά της δημοσίευσε μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία, δηλώνοντας ευγνώμων για όλα όσα έχει στη ζωή της.

Ζεντάγια εμφανίζεται

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Τα 30 έκλεισε ηΤην Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, η ηθοποιός έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές τους. «Δεν βρίσκω τον τρόπο να σας ευχαριστήσω που κάνατε την τελευταία χρονιά της 20ης δεκαετίας μου τόσο όμορφη. Έχω τόσα πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων και τόσα πολλά για τα οποία ανυπομονώ, με αγάπη όπως πάντα... Στα 30», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.Στη φωτογραφία που συνόδευε το μήνυμα, ησε μικρή ηλικία, με τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο κοτσίδες, φορώντας ένα ανοιχτό ροζ μπλουζάκι και μοβ καρό παντελόνι.Η μητέρα της, Κλερ Στόερμερ ευχήθηκε στην κόρη της για τα γενέθλιά της με μια ανάρτηση στο Instagram. «Χρόνια πολλά για τα 30ά γενέθλια στην αγάπη και το φως της ζωής μου. Παρόλο που δεν είσαι πλέον στα social media και δεν θα το δεις αυτό» έγραψε η 62χρονη στη λεζάντα. Η Στόερμερ ολοκλήρωσε το μήνυμά της προσθέτοντας: «Μόλις κλείσαμε το FaceTime».Μαζί με τις ευχές της, δημοσίευσε μια φωτογραφία της Ζεντάγια από την παιδική της ηλικία, στην οποία η ηθοποιός φορά ένα φλοράλ γαλάζιο φόρεμα.Η Ζεντάγια γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1996, από την Κλερ Στόερμερ και τον Καζέμπε Ατζάμου Κόλμαν. Οι γονείς της, οι οποίοι ήταν και οι δύο εκπαιδευτικοί, πήραν διαζύγιο το 2016, έπειτα από οκτώ χρόνια γάμου, ωστόσο έχουν διατηρήσει στενή σχέση. Η Ζεντάγια είναι το μοναδικό παιδί που απέκτησαν μαζί, ενώ από την πλευρά του πατέρα της έχει πέντε μεγαλύτερα ετεροθαλή αδέρφια.: AP