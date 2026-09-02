Ο γιος του Τζον Λένον έγινε πατέρας για πρώτη φορά στα 50 του, οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο παιδί του
Ο γιος του Τζον Λένον έγινε πατέρας για πρώτη φορά στα 50 του, οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο παιδί του
Ο Σον Όνο Λένον και η επί χρόνια σύντροφός του υποδέχτηκαν τον γιο τους
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο 50χρονος γιος του Τζον Λένον, Σον Όνο, δημοσιεύοντας τις πρώτες εικόνες με το νεογέννητο παιδί του.
Ο μουσικός και η επί χρόνια σύντροφός του, η 39χρονη μουσικός και μοντέλο Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, ανακοίνωσαν τη γέννηση του παιδιού τους, Αουρέλιους, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με αναρτήσεις που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε ο Σον Όνο Λένον στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
Στη φωτογραφία, το ζευγάρι κοιτάζει την κάμερα ενώ κρατά τον νεογέννητο γιο του. Ο Σον μοιράστηκε ακόμη δύο εικόνες στο Instagram, καταγράφοντας στιγμές από τη γέννηση του Αουρέλιους. Στο ένα στιγμιότυπο κρατά το παιδί του, τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ σε άλλο αποτύπωσε τη Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο, μετά τον τοκετό. «Μαμά του μωρού», έγραψε ο Σον στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Ο Σον και η Κεμπ Μουλ είναι ζευγάρι από το 2007. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο φεστιβάλ Coachella το 2005 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και το συγκρότημα The Ghost of a Saber Tooth Tiger.
Ο γιος του Τζον Λένον συνεχίζει τη μουσική πορεία του πατέρα του, συνιδρυτή των Beatles. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, πέντε μαζί με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο και τρία με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium.
Ο μουσικός και η επί χρόνια σύντροφός του, η 39χρονη μουσικός και μοντέλο Σάρλοτ Κεμπ Μουλ, ανακοίνωσαν τη γέννηση του παιδιού τους, Αουρέλιους, την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, με αναρτήσεις που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Η Σάρλοτ κι εγώ θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι πράγματι δημιουργήσαμε έναν άνθρωπο. Το όνομά του είναι Αουρέλιους. Ευχαριστούμε», έγραψε ο Σον Όνο Λένον στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
Στη φωτογραφία, το ζευγάρι κοιτάζει την κάμερα ενώ κρατά τον νεογέννητο γιο του. Ο Σον μοιράστηκε ακόμη δύο εικόνες στο Instagram, καταγράφοντας στιγμές από τη γέννηση του Αουρέλιους. Στο ένα στιγμιότυπο κρατά το παιδί του, τυλιγμένο σε μια λευκή κουβέρτα, ενώ σε άλλο αποτύπωσε τη Σάρλοτ Κεμπ Μουλ στο νοσοκομείο, μετά τον τοκετό. «Μαμά του μωρού», έγραψε ο Σον στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Ο Σον και η Κεμπ Μουλ είναι ζευγάρι από το 2007. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο φεστιβάλ Coachella το 2005 και έκτοτε έχουν συνεργαστεί σε αρκετά μουσικά πρότζεκτ, μεταξύ των οποίων και το συγκρότημα The Ghost of a Saber Tooth Tiger.
Ο γιος του Τζον Λένον συνεχίζει τη μουσική πορεία του πατέρα του, συνιδρυτή των Beatles. Έχει κυκλοφορήσει τέσσερα προσωπικά άλμπουμ, πέντε μαζί με τη μητέρα του, Γιόκο Όνο και τρία με το ψυχεδελικό ροκ συγκρότημα Claypool Lennon Delirium.
Επιπλέον, έχει αναλάβει την παραγωγή σε αρκετά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και το «Lust for Life» της Λάνα Ντελ Ρέι, που κυκλοφόρησε το 2017 και περιλαμβάνει το ντουέτο τους «Tomorrow Never Came».
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