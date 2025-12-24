Τζον Λένον: Ο γιος του ανησυχεί να μην ξεχάσει η νέα γενιά τους Beatles

Την ανησυχία του να μην ξεχάσει η νέα γενιά τουςθεωρεί ότι ένας από τους πιο επιδραστικούς καταλόγους στην ιστορία της μουσικής μπορεί να μην είναι πλέον αυτονόητος για τους νεότερους ακροατές. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «CBS Sunday Morning», ο μουσικός εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Γενιά Ζ χάνει την επαφή με τους Beatles και, κατ' επέκταση, την πολιτιστική κληρονομιά του εκλιπόντος πατέρα του, Τζον Λένον.Ο Λένον δήλωσε ότι τώρα βλέπει τον εαυτό του ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η κληρονομιά. Ενώ η μουσική παραμένει ευρέως διαθέσιμη, επεσήμανε ότι η πολιτιστική μνήμη δεν είναι αυτονόητη. «Απλώς κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να διασφαλίσω ότι η νεότερη γενιά δεν θα ξεχάσει τους Beatles, τον Τζον και τη Γιόκο», ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτός ο ρόλος είναι προσωπικός. «Έτσι το βλέπω εγώ», πρόσθεσε.Ο Σον Όνο Λένον είναι Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, και στιχουργός, γνωστός κυρίως ως γιος του διάσημου μουσικού Τζον Λένον των Beatles και της Ιαπωνέζας καλλιτέχνιδας Γιόκο Όνο. Γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1975 στη Νέα Υόρκη. Ο Σον ακολούθησε μια μουσική καριέρα, μερικές φορές σε συνεργασία με τη μητέρα του, και η μουσική του συνδυάζει στοιχεία από ροκ, ποπ και πειραματικά είδη.Έχει κυκλοφορήσει αρκετά άλμπουμ, τόσο σόλο όσο και με το συγκρότημα του, «The Ghost of a Saber Tooth Tiger». Οι στίχοι του συχνά επικεντρώνονται σε θέματα όπως η ειρήνη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προσωπική του εμπειρία ως γιος διάσημων προσώπων.: Shutterstock