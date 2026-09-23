Τουλάχιστον πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας
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Τουλάχιστον πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά

Τουλάχιστον πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά.

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