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Τουλάχιστον πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας
Τουλάχιστον πέντε νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στο Ντονέτσκ της Ουκρανίας
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικού βομβαρδισμού στην κοινότητα Ολεξάντριβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.
Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά.
Ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλάσκιν αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν τέσσερις βόμβες στην Ολεξάντριβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Κραματόρσκ.
Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς επτά άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια - μεταξύ αυτών δυο παιδιά.
The aftermath of a Russian attack on Kramatorsk in the Donetsk region, which, among other sites, damaged a church.— Center for Countering Disinformation (@CforCD) September 23, 2026
Video: bogdanzuyakov pic.twitter.com/h3JTfScDqk
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