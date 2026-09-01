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Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ συμπληρώνουν 24 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτηση της ηθοποιού
Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ συμπληρώνουν 24 χρόνια παντρεμένοι, η ανάρτηση της ηθοποιού
Οι ηθοποιοί είναι μαζί από το 2001 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά
Είκοσι τέσσερα χρόνια παντρεμένοι συμπληρώνουν η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινς Τζούνιορ, με την ηθοποιό να κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Συγκεκριμένα, «ξέθαψε» στιγμιότυπα του ζευγαριού από το παρελθόν, δημοσιεύοντάς τα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από την ανάρτησή της εξέφρασε τη συγκίνησή της για το πόσο μακριά έφτασε η σχέση τους. «Μπορείτε να φανταστείτε να έλεγε κάποιος σε αυτά τα παιδιά πού θα βρίσκονταν 24 χρόνια αργότερα; (Βασικά, τεχνικά 26… Αλλά 24 χρόνια παντρεμένοι)», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι» το 1997, αλλά η σχέση τους ξεκίνησε μερικά χρόνια αργότερα, το 2000. Όπως είχε αναφέρει η ίδια στο People το 2020: «Ήμασταν φίλοι για πολύ καιρό. Είχαμε βγει για φαγητό πολλές φορές, αλλά εκείνη τη φορά ήταν να βγούμε με ακόμα ένα άτομο που τελικά δεν ήρθε κι έτσι αποφασίσαμε να πάμε μόνοι μας». Αυτό ήταν αρκετό για να καταλάβει ο Φρέντι Πρινς ότι εκείνη ήταν η γυναίκα της ζωής του. «Δεν ξαναβγήκα με καμία άλλη και ούτε ήθελα να το κάνω», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2001 και παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2002 σε μια λαμπερή τελετή στο Μεξικό. Έκτοτε έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σάρλοτ και τον Ρόκι. Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τον γάμο τους, παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, με την Γκέλαρ να αναφέρεται συχνά με τρυφερότητα στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία.
«Όλα στη ζωή χρειάζονται δουλειά, είτε πρόκειται για φιλία, είτε για επαγγελματική συνεργασία, είτε για γάμο. Πρέπει να δουλεύεις για αυτό. Ζούμε σε μια εξαιρετικά αναλώσιμη κοινωνία πλέον. Το κινητό σου χαλάει; Δεν το φτιάχνεις. Παίρνεις καινούργιο. Και αυτή η λογική έχει περάσει και στις σχέσεις», είχε πει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της.
Συγκεκριμένα, «ξέθαψε» στιγμιότυπα του ζευγαριού από το παρελθόν, δημοσιεύοντάς τα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Μέσα από την ανάρτησή της εξέφρασε τη συγκίνησή της για το πόσο μακριά έφτασε η σχέση τους. «Μπορείτε να φανταστείτε να έλεγε κάποιος σε αυτά τα παιδιά πού θα βρίσκονταν 24 χρόνια αργότερα; (Βασικά, τεχνικά 26… Αλλά 24 χρόνια παντρεμένοι)», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ και ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι» το 1997, αλλά η σχέση τους ξεκίνησε μερικά χρόνια αργότερα, το 2000. Όπως είχε αναφέρει η ίδια στο People το 2020: «Ήμασταν φίλοι για πολύ καιρό. Είχαμε βγει για φαγητό πολλές φορές, αλλά εκείνη τη φορά ήταν να βγούμε με ακόμα ένα άτομο που τελικά δεν ήρθε κι έτσι αποφασίσαμε να πάμε μόνοι μας». Αυτό ήταν αρκετό για να καταλάβει ο Φρέντι Πρινς ότι εκείνη ήταν η γυναίκα της ζωής του. «Δεν ξαναβγήκα με καμία άλλη και ούτε ήθελα να το κάνω», είχε δηλώσει στο ίδιο μέσο.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2001 και παντρεύτηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2002 σε μια λαμπερή τελετή στο Μεξικό. Έκτοτε έχουν καταφέρει να κρατήσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σάρλοτ και τον Ρόκι. Περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τον γάμο τους, παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ, με την Γκέλαρ να αναφέρεται συχνά με τρυφερότητα στη μακρόχρονη κοινή τους πορεία.
«Όλα στη ζωή χρειάζονται δουλειά, είτε πρόκειται για φιλία, είτε για επαγγελματική συνεργασία, είτε για γάμο. Πρέπει να δουλεύεις για αυτό. Ζούμε σε μια εξαιρετικά αναλώσιμη κοινωνία πλέον. Το κινητό σου χαλάει; Δεν το φτιάχνεις. Παίρνεις καινούργιο. Και αυτή η λογική έχει περάσει και στις σχέσεις», είχε πει η ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή της.
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