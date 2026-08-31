Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Κίμων Κουρής Ιωάννα Τριανταφυλλίδου Γιος Βάφτιση

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο ενός έτους γιος του ζευγαριού πήρε το όνομα Ορφέας

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία συγγενών και φίλων του ζευγαριού, καθώς και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο γιος των δύο ηθοποιών πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρή και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής βάφτισαν τον γιο τους, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής είναι μαζί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ήρθαν πιο κοντά όταν πρωταγωνιστούσαν στην τηλεοπτική σειρά «Παγιδευμένοι». Στις 31 Μαΐου του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε, με τη Μελία Κρέιλινγκ να κάνει γνωστή την είδηση, με μια φωτογραφία στα social media. Στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους έγινε γνωστό ότι οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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