Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο
Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη έδωσαν ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι
Φινάλε στις καλοκαιρινές εξορμήσεις της έβαλε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.
Η ηθοποιός επέλεξε για τελευταίο προορισμό των φετινών διακοπών της τα Κουφονήσια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου «σφύριξε λήξη» με μια εντυπωσιακή βουτιά από την Πισίνα, το μικρό θαύμα της φύσης στα Κουφονήσια, το οποίο θυμίζει ιδιωτική πισίνα.
«Η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού ήταν στην Πισίνα. Και ήταν ένα υπέροχο κλείσιμο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο.
Η ίδια έδωσε, μάλιστα, ραντεβού με το επόμενο καλοκαίρι με μια φωτογραφία στην ίδια «Πισίνα» έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Η ηθοποιός επέλεξε για τελευταίο προορισμό των φετινών διακοπών της τα Κουφονήσια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου «σφύριξε λήξη» με μια εντυπωσιακή βουτιά από την Πισίνα, το μικρό θαύμα της φύσης στα Κουφονήσια, το οποίο θυμίζει ιδιωτική πισίνα.
«Η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού ήταν στην Πισίνα. Και ήταν ένα υπέροχο κλείσιμο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο.
Η ίδια έδωσε, μάλιστα, ραντεβού με το επόμενο καλοκαίρι με μια φωτογραφία στην ίδια «Πισίνα» έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα