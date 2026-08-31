Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο
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Ντορέττα Παπαδημητρίου Γιώργος Γεροντιδάκης Κουφονήσια

Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη έδωσαν ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι

Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο
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Φινάλε στις καλοκαιρινές εξορμήσεις της έβαλε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η ηθοποιός επέλεξε για τελευταίο προορισμό των φετινών διακοπών της τα Κουφονήσια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της Γιώργο Γεροντιδάκη.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου «σφύριξε λήξη» με μια εντυπωσιακή βουτιά από την Πισίνα, το μικρό θαύμα της φύσης στα Κουφονήσια, το οποίο θυμίζει ιδιωτική πισίνα.

«Η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού ήταν στην Πισίνα. Και ήταν ένα υπέροχο κλείσιμο» έγραψε η ηθοποιός στη λεζάντα του βίντεο.



Η ίδια έδωσε, μάλιστα, ραντεβού με το επόμενο καλοκαίρι με μια φωτογραφία στην ίδια «Πισίνα» έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Στην «Πισίνα» στα Κουφονήσια η τελευταία βουτιά της Ντορέττας Παπαδημητρίου για το φετινό καλοκαίρι, δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ

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