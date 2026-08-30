Η Αν Χάθαγουεϊ εντάχθηκε στο καστ του «Days of Thunder 2» στο πλευρό του Τομ Κρουζ
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Τομ Κρουζ Αν Χάθαγουεϊ Ταινία Νικόλ Κίντμαν

Η Αν Χάθαγουεϊ εντάχθηκε στο καστ του «Days of Thunder 2» στο πλευρό του Τομ Κρουζ

Πρόκειται για το σίκουελ της ταινίας που στάθηκε αφορμή ο ηθοποιός να γνωρίσει τη Νικόλ Κίντμαν, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι για 11 χρόνια

Η Αν Χάθαγουεϊ εντάχθηκε στο καστ του «Days of Thunder 2» στο πλευρό του Τομ Κρουζ
Επίσημα εντάχθηκε η Αν Χάθαγουεϊ στο καστ του πολυαναμενόμενου «Days of Thunder 2» της Paramount Pictures, δίπλα στον Τομ Κρουζ. Με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε την είδηση, φέρνοντας στο φως ένα κοινό στιγμιότυπο κι ένα σύντομο βίντεο με φόντο ένα αγωνιστικό NASCAR στη Ντεϊτόνα.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Ιουνίου 2028. Η παραγωγή θα γυριστεί ειδικά για αίθουσες IMAX, ενώ θα είναι διαθέσιμη σε Dolby Cinema, 4DX, καθώς και σε άλλα premium φορμάτ προβολής, σύμφωνα με το Deadline.

Δείτε τις αναρτήσεις του Τομ Κρουζ

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Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τζόναθαν Λεβίν ο Κρουζ θα φορέσει ξανά τη φόρμα του πρωταθλητή του Daytona 500, Cole Trickle, αναβιώνοντας τον ρόλο του 1990. Παράλληλα, θα αναλάβει και χρέη παραγωγού στο πλευρό των Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Τόμι Χάρπερ σε σενάριο που έγραψε ο Γουίλ Στέιπλς.

Αν και οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κρατούνται μυστικές, η Χάθαγουεϊ αναμένεται να υποδυθεί την ιδιοκτήτρια της ομάδας και μηχανικό.

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Η αρχική ταινία ήταν σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Τόνι Σκοτ, στη δεύτερη συνεργασία του με τον Κρουζ μετά το θρυλικό «Top Gun» του 1986. Κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 1990 και συγκέντρωσε 82,6 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office και 157,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Σε σενάριο του Ρόμπερτ Τάουν και υπό τους ήχους της μουσικής του Χανς Ζίμερ, ο Κρουζ υποδύθηκε έναν φιλόδοξο νεαρό οδηγό που μπαίνει στον σκληρό κόσμο του NASCAR και καλείται μέσα από προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις να κατακτήσει την κορυφή.

Η ταινία στάθηκε αφορμή να γνωρίσει τη Νικόλ Κίντμαν, με την οποία υπήρξαν παντρεμένοι για 11 χρόνια και συμπρωταγωνίστησαν αργότερα στις ταινίες «Far and Away» του Ρον Χάουαρντ και «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ.

Η αρχική σύλληψη της ιστορίας φέρει την υπογραφή του Κρουζ, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει ο Ντον Σίμπσον και ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ.

Σημειώνεται ότι η Χάθαγουεϊ διανύει μια από τις πιο δυναμικές χρονιές της καριέρας της με ένα εντυπωσιακό σερί πρωταγωνιστικών ρόλων στις ταινίες «Mother Mary», «The Devil Wears Prada 2», «Οδύσσεια» και «The End of Oak Street». Στη συνέχεια θα πρωταγωνιστήσει στο ψυχολογικό θρίλερ «Verity», που αναμένεται στις αίθουσες τον Οκτώβριο.

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