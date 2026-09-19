Ρωσία: Βουλευτικές εκλογές «δημοψήφισμα» για τον πόλεμο - Για πρώτη φορά κάλπες στις προσαρτημένες ουκρανικές περιφέρειες

Το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε σοβαρή κυβερνοεπίθεση - Διπλωματική διαμάχη με τη Μολδαβία για τα εκλογικά κέντρα στην Υπερδνειστερία - Το Κισινάου αμφισβητεί ότι υπάρχουν 220.000 κάτοχοι ρωσικού διαβατηρίου