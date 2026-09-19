Ο Τραμπ... αυτοαποθεώνεται εν όψει ενδιάμεσων εκλογών: Από τα ασφαλή σύνορα έως το Ιράν, προβάλλει τα 25 «επιτεύγματα» της θητείας του

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε τη λίστα με τα 25 επιτεύγματα της θητείας του, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως έκανε τα αγγλικά επίσημη γλώσσα των ΗΠΑ - Η ανάρτηση έρχεται καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν αν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου