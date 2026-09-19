Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα
ΚΟΣΜΟΣ
άλκη Γιούτα Τροχαίο δυστύχημα Εκατομμυριούχος Νεκρός

Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα

Ο Dr. Mark Baker είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, BMW Z4 του 2022, στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του

Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στη Γιούτα μετά από τροχαίο με άλκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της East Idaho News, ο Dr. Mark Baker από το Αϊντάχο είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του,  BMW Z4 του 2022,  στις λωρίδες προς τα βόρεια της διακρατικής οδού I-15 κοντά στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του.


Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα
Ο 66χρονος διακεκριμένος χειρουργός στόματος του ιατρικού κέντρου «Oral Surgery Specialists of Idaho», Dr. Baker

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν δύο λωρίδες της I-15 προς τα βόρεια για περίπου μία ώρα, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στο συμβάν. Η δεξιά λωρίδα άνοιξε ξανά αργότερα, ενώ η αριστερή παρέμεινε κλειστή για άλλες δυόμισι ώρες.

Ο Baker πέθανε επί τόπου και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Ονείδα, Μπραντ Χόρσλεϊ, ως ο γνωστός χειρουργός στόματος που εξυπηρετούσε ασθενείς σε ολόκληρο το ανατολικό Αϊντάχο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.

Κλείσιμο

«Ένας αξιόπιστος χειρουργός με συμπόνια, ευγένεια και αφοσίωση σε κάθε άτομο που θεράπευε»

Ο Baker ήταν ένας διακεκριμένος χειρουργός στόματος στο ιατρικό κέντρο «Oral Surgery Specialists of Idaho», οι συνάδελφοί του οποίου τον θυμούνται ως «έναν αξιόπιστο χειρουργό που έδειχνε συμπόνια, ευγένεια και αφοσίωση σε κάθε άτομο που θεράπευε», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook.

«Για την ομάδα του, ήταν ένας σεβαστός συνάδελφος, μέντορας και φίλος. Για την κοινότητα, ήταν ένας γιατρός που πίστευε βαθιά στην υπηρεσία προς τους άλλους», ανέφερε η κλινική.

«Ο Dr. Baker αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της κλινικής μας. Οι ζωές που άγγιξε, οι ασθενείς που φρόντισε και οι σχέσεις που έχτισε θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας του».

Η κλινική ανέφερε ότι ο Dr. Shawn A Jepsen θα αναλάβει τους ασθενείς του Baker και θα συνεχίσει τη φροντίδα τους.

«Είμαστε ευγνώμονες για τα χρόνια που μοιραστήκαμε με τον Dr. Baker και για τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους έκανε τη διαφορά στη ζωή των άλλων», πρόσθεσε η δήλωση.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η μουσική γίνεται μνημείο της μνήμης;

Υπάρχουν μουσικά έργα που δεν γράφτηκαν μόνο για να ακουστούν. Έργα που γεννήθηκαν μέσα από τον πόλεμο και την απώλεια και κράτησαν ζωντανή τη μνήμη μιας ολόκληρης εποχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης