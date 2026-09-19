Νεκρός 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός μετά από τροχαίο με άλκη στη Γιούτα

Ο Dr. Mark Baker είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, BMW Z4 του 2022, στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του





Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της East Idaho News, ο Dr. Mark Baker από το Αϊντάχο είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, BMW Z4 του 2022, στις λωρίδες προς τα βόρεια της διακρατικής οδού I-15 κοντά στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του.





Ο 66χρονος διακεκριμένος χειρουργός στόματος του ιατρικού κέντρου «Oral Surgery Specialists of Idaho», Dr. Baker

Λόγω του τροχαίου έκλεισαν δύο λωρίδες της I-15 προς τα βόρεια για περίπου μία ώρα, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στο συμβάν. Η δεξιά λωρίδα άνοιξε ξανά αργότερα, ενώ η αριστερή παρέμεινε κλειστή για άλλες δυόμισι ώρες.







Οι Αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.



Millionaire oral surgeon, 66, killed in freak ELK accident while enjoying drive in his BMW Z4 https://t.co/NtxuPWjwVM — Daily Mail (@DailyMail) September 19, 2026 Κλείσιμο

«Ένας αξιόπιστος χειρουργός με συμπόνια, ευγένεια και αφοσίωση σε κάθε άτομο που θεράπευε» Ο Baker ήταν ένας διακεκριμένος



«Για την ομάδα του, ήταν ένας σεβαστός συνάδελφος, μέντορας και φίλος. Για την κοινότητα, ήταν ένας γιατρός που πίστευε βαθιά στην υπηρεσία προς τους άλλους», ανέφερε η κλινική.



«Ο Dr. Baker αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της κλινικής μας. Οι ζωές που άγγιξε, οι ασθενείς που φρόντισε και οι σχέσεις που έχτισε θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας του».



Ένας 66χρονος εκατομμυριούχος χειρουργός έχασε τη ζωή του το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στη Γιούτα μετά από τροχαίο με άλκη Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της East Idaho News, ο Dr. Mark Baker από το Αϊντάχο είχε βγει για μία νυχτερινή βόλτα με το πολυτελές αυτοκίνητό του, BMW Z4 του 2022, στις λωρίδες προς τα βόρεια της διακρατικής οδού I-15 κοντά στο Πόρτατζ της Γιούτα, όταν ξαφνικά το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε μπροστά του.Λόγω του τροχαίου έκλεισαν δύο λωρίδες της I-15 προς τα βόρεια για περίπου μία ώρα, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στο συμβάν. Η δεξιά λωρίδα άνοιξε ξανά αργότερα, ενώ η αριστερή παρέμεινε κλειστή για άλλες δυόμισι ώρες.Ο Baker πέθανε επί τόπου και ταυτοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή της κομητείας Ονείδα, Μπραντ Χόρσλεϊ, ως ο γνωστός χειρουργός στόματος που εξυπηρετούσε ασθενείς σε ολόκληρο το ανατολικό Αϊντάχο.Οι Αρχές ανέφεραν ότι η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.Ο Baker ήταν ένας διακεκριμένος χειρουργός στόματος στο ιατρικό κέντρο «Oral Surgery Specialists of Idaho», οι συνάδελφοί του οποίου τον θυμούνται ως «έναν αξιόπιστο χειρουργό που έδειχνε συμπόνια, ευγένεια και αφοσίωση σε κάθε άτομο που θεράπευε», σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Facebook.«Για την ομάδα του, ήταν ένας σεβαστός συνάδελφος, μέντορας και φίλος. Για την κοινότητα, ήταν ένας γιατρός που πίστευε βαθιά στην υπηρεσία προς τους άλλους», ανέφερε η κλινική.«Ο Dr. Baker αφήνει πίσω του μια κληρονομιά που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της κλινικής μας. Οι ζωές που άγγιξε, οι ασθενείς που φρόντισε και οι σχέσεις που έχτισε θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα διαχρονικό κομμάτι της ιστορίας του».

Η κλινική ανέφερε ότι ο Dr. Shawn A Jepsen θα αναλάβει τους ασθενείς του Baker και θα συνεχίσει τη φροντίδα τους.



«Είμαστε ευγνώμονες για τα χρόνια που μοιραστήκαμε με τον Dr. Baker και για τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους έκανε τη διαφορά στη ζωή των άλλων», πρόσθεσε η δήλωση.