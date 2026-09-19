ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1: Διπλό με υπογραφή Γκατσανίτσα ο Δικέφαλος του Βορρά, δείτε βίντεο
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1: Διπλό με υπογραφή Γκατσανίτσα ο Δικέφαλος του Βορρά, δείτε βίντεο
Ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής γυναικών
Με το δεξί ξεκίνησε την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου στην Α' Εθνική γυναικών του ο ΠΑΟΚ που έφυγε με σπουδαίο διπλό από τους Αγίους Αναργύρους.
Μοναδική σκόρερ της αναμέτρησης η Μινέλα Γκατσανίτσα με την επιθετικό από τη Βοσνία να χαρίζει μια τρομερή εικόνα μετά το γκολ που σημείωσε, καθώς το αφιέωρσε στην 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζώνη, τη νεαρή ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ που είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο.
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με την Νόιχαουζ να κρατάει το μηδέν, με τον ΠΑΟΚ να απαντά στο 10' με την Αργυρίου να αστοχεί στην κενή εστία.
Ωστόσο τρία λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ της Γκατσανίτσα όταν από τη σέντρα της Αργυρίου με κοντινή προβλή πέτυχε το 0-1..
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια κλασική ευκαιρία, ενώ οι ασπρόμαυρες ήταν αυτές που απείλησαν μ' ένα δεύτερο γκολ σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς όμως το 0-1 να αλλάξει ως το τέλος.
Στο φινάλε του ματς η Μαρία Καπνίση της ΑΕΚ έχασε τις αισθήσεις και αφού της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου η διάγνωση των γιατρών ήταν θερμοπληξία.
Μοναδική σκόρερ της αναμέτρησης η Μινέλα Γκατσανίτσα με την επιθετικό από τη Βοσνία να χαρίζει μια τρομερή εικόνα μετά το γκολ που σημείωσε, καθώς το αφιέωρσε στην 15χρονη Άννα Μαρία Πανταζώνη, τη νεαρή ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ που είχε χάσει τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο.
Η ΑΕΚ ήταν αυτή που απείλησε πρώτη με την Νόιχαουζ να κρατάει το μηδέν, με τον ΠΑΟΚ να απαντά στο 10' με την Αργυρίου να αστοχεί στην κενή εστία.
Ωστόσο τρία λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ της Γκατσανίτσα όταν από τη σέντρα της Αργυρίου με κοντινή προβλή πέτυχε το 0-1..
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια κλασική ευκαιρία, ενώ οι ασπρόμαυρες ήταν αυτές που απείλησαν μ' ένα δεύτερο γκολ σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς όμως το 0-1 να αλλάξει ως το τέλος.
Στο φινάλε του ματς η Μαρία Καπνίση της ΑΕΚ έχασε τις αισθήσεις και αφού της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου η διάγνωση των γιατρών ήταν θερμοπληξία.
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