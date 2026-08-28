Νικολέτα Βλαβιανού: Το κοινό δεν ακολουθεί ανθρώπους που δεν έχουν σπουδές στην υποκριτική
Νικολέτα Βλαβιανού: Το κοινό δεν ακολουθεί ανθρώπους που δεν έχουν σπουδές στην υποκριτική
Αυτό φαίνεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις, υποστήριξε η ηθοποιός
Αντίθετη με την «είσοδο» στον χώρο της υποκριτικής ανθρώπων που δεν έχουν σχετικές σπουδές είναι η Νικολέτα Βλαβιανού. Σε συνέντευξή της, η ηθοποιός τόνισε πως και το κοινό έχει την ίδια άποψη, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις σειρών. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της μάλιστα, επισήμανε ότι η απλή ανάγνωση ενός κειμένου δεν ισοδυναμεί με ερμηνεία.
«Το κοινό δεν ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και αυτό φαίνεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις. Το επίπεδο δεν είναι υψηλό, ειδικά στην τηλεόραση, δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι το να διαβάζουν ένα κείμενο είναι το ίδιο με το να το ερμηνεύουν. Όποιος απλώς διαβάζει δεν είναι ηθοποιός», σχολίασε η Νικολέτα Βλαβιανού στην εφημερίδα Espresso.
Μιλώντας για τις δυσκολίες που δημιουργεί η παρουσία ανθρώπων χωρίς κατάρτιση, ανέφερε ότι επηρεάζει άμεσα και τη δουλειά των επαγγελματιών ηθοποιών. Ως παράδειγμα μάλιστα έφερε ένα δικό της βίωμα, όταν σε τηλεοπτικό γύρισμα χρειάστηκε να επαναληφθεί μια σκηνή περίπου 20 φορές. «Εννοείται ότι μας δυσκολεύει. Μου έχει τύχει σε τηλεοπτικό γύρισμα να κάνουμε λήψη 20 φορές μια σκηνή μέχρι να πετύχει. Δεν γίνεται αυτό πουθενά, ειδικά στην κωμωδία η επανάληψη της σκηνής τόσες πολλές φορές χάνει…», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Το κοινό δεν ακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και αυτό φαίνεται από τις χαμηλές τηλεθεάσεις. Το επίπεδο δεν είναι υψηλό, ειδικά στην τηλεόραση, δυστυχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι το να διαβάζουν ένα κείμενο είναι το ίδιο με το να το ερμηνεύουν. Όποιος απλώς διαβάζει δεν είναι ηθοποιός», σχολίασε η Νικολέτα Βλαβιανού στην εφημερίδα Espresso.
Μιλώντας για τις δυσκολίες που δημιουργεί η παρουσία ανθρώπων χωρίς κατάρτιση, ανέφερε ότι επηρεάζει άμεσα και τη δουλειά των επαγγελματιών ηθοποιών. Ως παράδειγμα μάλιστα έφερε ένα δικό της βίωμα, όταν σε τηλεοπτικό γύρισμα χρειάστηκε να επαναληφθεί μια σκηνή περίπου 20 φορές. «Εννοείται ότι μας δυσκολεύει. Μου έχει τύχει σε τηλεοπτικό γύρισμα να κάνουμε λήψη 20 φορές μια σκηνή μέχρι να πετύχει. Δεν γίνεται αυτό πουθενά, ειδικά στην κωμωδία η επανάληψη της σκηνής τόσες πολλές φορές χάνει…», απάντησε μετά από σχετική ερώτηση.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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