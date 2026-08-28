Η Μάγκι Σμιθ άφησε περιουσία 21 εκατ. δολαρίων στους δύο γιους της
Η Μάγκι Σμιθ άφησε περιουσία 21 εκατ. δολαρίων στους δύο γιους της
Δύο περίπου χρόνια μετά τον θάνατο της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες για τη διαθήκη της
Σχεδόν δύο χρόνια μετά τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες σχετικά με την περιουσία που άφησε πίσω της.
Οι δύο γιοι της ηθοποιού, Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς, οι οποίοι ακολούθησαν τα βήματά της στην υποκριτική, κληρονόμησαν περιουσία αξίας 15.977.325 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 21 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισε το E! News.
Το τελικό ποσό προέκυψε μετά την αφαίρεση χρεών και εξόδων συνολικού ύψους λίγο πάνω από 25.000 λίρες, περίπου 33.985 δολάρια, από τη συνολική αξία της περιουσίας της.
Στην περιουσία της ηθοποιού του του «Χάρι Πότρ» και του «Downton Abbey» περιλαμβάνεται και το Douglas Lake Farm, ένα αγροτικό κτήμα με αχυρώνες, στάβλο, αμπελώνα και κατοικία πέντε υπνοδωματίων. Η Σμιθ έζησε εκεί για 40 χρόνια, μεγαλώνοντας τα παιδιά της, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ρόμπερτ Στίβενς.
Σε ό,τι αφορά στη διαθήκη της Σμιθ, το έγγραφο, που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 1998, 18 μήνες πριν από τον θάνατο του θεατρικού συγγραφέα και συζύγου της Μπέβερλι Κρος, όριζε ότι οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εκμετάλλευσης και αδημοσίευτα έργα είχε κληρονομήσει θα διανέμονταν ξεχωριστά. Τα έσοδα θα μοιράζονταν ισόποσα ανάμεσα στους δύο γιους της, αλλά και στην κόρη του Κρος, Φιλίπα Μον, καθώς και στον γιο του, Σον Κρος.
Η Μάγκι Σμιθ πέθανε στις 27 Σεπτεμβρίου 2024, σε ηλικία 89 ετών. Τότε, ο 59χρονος Λάρκιν και ο 57χρονος Στίβενς είχαν δηλώσει στο E! News: «Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την ιδιωτικότητα και στο τέλος της ζωής της είχε στο πλευρό της φίλους και την οικογένειά της».
Δύο μήνες αργότερα, ο Στίβενς μίλησε για το πένθος του και για το πόσο «δύσκολο» ήταν να βλέπει την υγεία της μητέρας του να επιδεινώνεται τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. «Ήταν άρρωστη εδώ και αρκετό καιρό και ήταν πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό», είχε πει σε συνέντευξή του στο ABC News τον Δεκέμβριο του 2024. «Αλλά βρισκόταν στο 90ό έτος της ζωής της και είχε ζήσει μια πραγματικά γεμάτη ζωή».
Ωστόσο, βρήκε παρηγοριά στη μεγάλη εκδήλωση αγάπης και συμπαράστασης από τους θαυμαστές της μετά τον θάνατό της. «Ήταν απίστευτα συγκινητικό για την οικογένειά μου να βλέπει πόσο καθολικά αγαπητή και θαυμαστή ήταν», είχε εξηγήσει.
Και αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως είπε, αυτή η καθολική αναγνώριση ήταν «κάτι που η ίδια ποτέ δεν επέτρεψε πραγματικά στον εαυτό της να πιστέψει». «Ήταν όπως όλοι μας», είχε προσθέσει ο Στίβενς. «Δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση».
Οι δύο γιοι της ηθοποιού, Κρις Λάρκιν και Τόμπι Στίβενς, οι οποίοι ακολούθησαν τα βήματά της στην υποκριτική, κληρονόμησαν περιουσία αξίας 15.977.325 λιρών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 21 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισε το E! News.
Το τελικό ποσό προέκυψε μετά την αφαίρεση χρεών και εξόδων συνολικού ύψους λίγο πάνω από 25.000 λίρες, περίπου 33.985 δολάρια, από τη συνολική αξία της περιουσίας της.
Στην περιουσία της ηθοποιού του του «Χάρι Πότρ» και του «Downton Abbey» περιλαμβάνεται και το Douglas Lake Farm, ένα αγροτικό κτήμα με αχυρώνες, στάβλο, αμπελώνα και κατοικία πέντε υπνοδωματίων. Η Σμιθ έζησε εκεί για 40 χρόνια, μεγαλώνοντας τα παιδιά της, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ρόμπερτ Στίβενς.
Σε ό,τι αφορά στη διαθήκη της Σμιθ, το έγγραφο, που είχε υπογραφεί τον Σεπτέμβριο του 1998, 18 μήνες πριν από τον θάνατο του θεατρικού συγγραφέα και συζύγου της Μπέβερλι Κρος, όριζε ότι οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εκμετάλλευσης και αδημοσίευτα έργα είχε κληρονομήσει θα διανέμονταν ξεχωριστά. Τα έσοδα θα μοιράζονταν ισόποσα ανάμεσα στους δύο γιους της, αλλά και στην κόρη του Κρος, Φιλίπα Μον, καθώς και στον γιο του, Σον Κρος.
Maggie Smith's Will Revealed After Her Death: Who Gets Her $21 Million Fortune https://t.co/nZPA794UUw— E! News (@enews) August 28, 2026
Δύο μήνες αργότερα, ο Στίβενς μίλησε για το πένθος του και για το πόσο «δύσκολο» ήταν να βλέπει την υγεία της μητέρας του να επιδεινώνεται τις τελευταίες ημέρες της ζωής της. «Ήταν άρρωστη εδώ και αρκετό καιρό και ήταν πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό», είχε πει σε συνέντευξή του στο ABC News τον Δεκέμβριο του 2024. «Αλλά βρισκόταν στο 90ό έτος της ζωής της και είχε ζήσει μια πραγματικά γεμάτη ζωή».
Ωστόσο, βρήκε παρηγοριά στη μεγάλη εκδήλωση αγάπης και συμπαράστασης από τους θαυμαστές της μετά τον θάνατό της. «Ήταν απίστευτα συγκινητικό για την οικογένειά μου να βλέπει πόσο καθολικά αγαπητή και θαυμαστή ήταν», είχε εξηγήσει.
Και αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς, όπως είπε, αυτή η καθολική αναγνώριση ήταν «κάτι που η ίδια ποτέ δεν επέτρεψε πραγματικά στον εαυτό της να πιστέψει». «Ήταν όπως όλοι μας», είχε προσθέσει ο Στίβενς. «Δεν είχε αυτή την αυτοπεποίθηση».
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