Ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy» στη νέα σειρά-πρίκουελ του Netflix
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Μπάρι Κιόγκαν Netflix Πρίκουελ Σειρά

Ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy» στη νέα σειρά-πρίκουελ του Netflix

Ο ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά τον Jonny McGee που εμφανίστηκε στην 5η σεζόν του βρετανικού αστυνομικού δράματος - Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027

Ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στον κόσμο του «Top Boy» στη νέα σειρά-πρίκουελ του Netflix
Στον κόσμο του «Top Boy» επιστρέφει ο Μπάρι Κίογκαν.

Ο πρωταγωνιστής του «Saltburn» θα υποδυθεί ξανά τον Jonny McGee σε μια prequel σειρά πέντε επεισοδίων του Netflix με τίτλο «Jonny Boy», την οποία υπογράφει ο δημιουργός της αρχικής παραγωγής, Ρόναν Μπένετ.

Σύμφωνα με το Deadline, ο χαρακτήρας του Κίογκαν εμφανίστηκε στην 5η σεζόν του βρετανικού αστυνομικού δράματος ως πρωτοκλασάτο μέλος της ιρλανδικής μαφίας, διακινώντας ναρκωτικά στο Λονδίνο για λογαριασμό του θείου του, Tadgh McGee.


Ο Ιρλανδός ηθοποιός και ο συνεργάτης του, Ντες Μπερν θα έχουν και χρέη εκτελεστικών παραγωγών μέσω της εταιρείας τους Wolfclub Productions, σε συμπαραγωγή με την Cowboy Films.

«Παρουσιάσαμε το όραμα και την ιδέα μας στο Netflix και στους εκτελεστικούς παραγωγούς, οι οποίοι μας στήριξαν θερμά στην προσπάθειά μας να προχωρήσουμε αυτό το έργο πάθους, εξερευνώντας την ιστορία προέλευσης του Jonny McGee μέσα από μια νέα τολμηρή ματιά», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Κίογκαν και Μπερν.

Το «Jonny Boy» δεν είναι η μόνη επέκταση του «Top Boy». Το Netflix έδωσε επίσης το «πράσινο φως» για τη σειρά «Jaq» (προσωρινός τίτλος) η οποία θα φέρει την υπογραφή του Ryan Calais Cameron και θα εστιάζει στον χαρακτήρα που υποδύθηκε η βραβευμένη με BAFTA, Jasmine Jobson.

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Τα γυρίσματα και των δύο σειρών αναμένεται να ξεκινήσουν το 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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