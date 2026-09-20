Άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι, ο Μητροπολίτης Λευκάδας έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση
ΕΛΛΑΔΑ
Μεγανήσι Λευκάδα

Άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι, ο Μητροπολίτης Λευκάδας έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση

Το περιστατικό συνέβη κατά την επίσκεψη του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης για τους εορτασμούς του Αγίου Βησσαρίωνος

Άνοιξε τρύπα στον επισκοπικό θρόνο σε ναό στο Μεγανήσι, ο Μητροπολίτης Λευκάδας έθεσε σε αργία τον εφημέριο για την κακή συντήρηση
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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο Μεγανήσι Λευκάδας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης επίσκεψης του Επισκόπου Λευκάδος και Ιθάκης στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος, ανήμερα της εορτής του πολιούχου.

Την ώρα της ενθρόνισής του στο Επισκοπείο, το ξύλινο δάπεδο υποχώρησε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να ανοίξει μια μεγάλη τρύπα στον χώρο. Από την πτώση ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός του Δεσπότη, ενώ η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την επιστροφή του στη Λευκάδα, ο Επίσκοπος απέστειλε απόφαση για επιβολή ποινής αργίας διάρκειας 15 ημερών στον υπεύθυνο εφημέριο, αποδίδοντας το περιστατικό σε πλημμελή συντήρηση του Επισκοπείου.

Πηγή: meganisinews
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