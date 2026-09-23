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H Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, δείτε βίντεο
H Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, δείτε βίντεο
Στη συνέχεια η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ μίλησε στην IMPERIA, την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής αποκλειστικά για γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων
Η Μελάνια Τραμπ χτύπησε το καμπανάκι έναρξης της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια απηύθυνε ομιλία στην IMPERIA, την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής αποκλειστικά για γυναίκες διευθύνουσες συμβούλους και κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του χρηματιστηρίου.
Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τις γυναίκες «τη μεγαλύτερη αναξιοποίητη οικονομική δύναμη στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η συλλογική τους επιρροή ως καταναλώτριες, επενδύτριες, φροντίστριες και δημιουργοί κεφαλαίου αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης οικονομίας.
Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τις γυναίκες με ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο να ξεπεράσουν το παραδοσιακό μοντέλο της απλής καθοδήγησης (mentorship) και να περάσουν σε μια πιο ενεργή μορφή στήριξης, μέσω επενδύσεων και δημιουργίας πραγματικών ευκαιριών.
«Μην συμβουλεύετε απλώς μια άλλη γυναίκα. Επενδύστε σε αυτήν. Μην ανοίγετε απλώς μια πόρτα. Δημιουργήστε μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το μήνυμά της απευθυνόταν σε ορισμένες από τις πιο ισχυρές γυναίκες του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου, ζητώντας περισσότερη συνεργασία και λιγότερη έμφαση στη δημιουργία απλών επαγγελματικών δικτύων.
Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην οικονομία δεν αφορά μόνο την ισότητα ευκαιριών, αλλά και την αξιοποίηση ενός σημαντικού οικονομικού δυναμικού.
Η εμφάνισή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η ομιλία της στη σύνοδο αποτέλεσαν μία από τις δημόσιες παρεμβάσεις της με επίκεντρο τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε τις γυναίκες «τη μεγαλύτερη αναξιοποίητη οικονομική δύναμη στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η συλλογική τους επιρροή ως καταναλώτριες, επενδύτριες, φροντίστριες και δημιουργοί κεφαλαίου αποτελεί βασικό πυλώνα της σύγχρονης οικονομίας.
Στην ομιλία της, η Μελάνια Τραμπ κάλεσε τις γυναίκες με ισχυρή παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο να ξεπεράσουν το παραδοσιακό μοντέλο της απλής καθοδήγησης (mentorship) και να περάσουν σε μια πιο ενεργή μορφή στήριξης, μέσω επενδύσεων και δημιουργίας πραγματικών ευκαιριών.
Melania Trump rang the opening bell at the New York Stock Exchange and delivered a keynote at IMPERIA — the first invite-only global summit at the exchange built exclusively for female CEOs and executives.— Fox News Politics (@foxnewspolitics) September 23, 2026
The first lady called women "the world's biggest untapped economic… pic.twitter.com/uKTdIme1Sx
«Μην συμβουλεύετε απλώς μια άλλη γυναίκα. Επενδύστε σε αυτήν. Μην ανοίγετε απλώς μια πόρτα. Δημιουργήστε μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το μήνυμά της απευθυνόταν σε ορισμένες από τις πιο ισχυρές γυναίκες του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου, ζητώντας περισσότερη συνεργασία και λιγότερη έμφαση στη δημιουργία απλών επαγγελματικών δικτύων.
First Lady Melania Trump rings the opening bell at the New York Stock Exchange to launch 'Imperia', a network for female CEOs and leaders. pic.twitter.com/E82t7k6U19— Terrie (@Terrie229985) September 23, 2026
Η γυναικεία συμμετοχή στην οικονομίαΗ σύνοδος IMPERIA συγκέντρωσε γυναίκες σε ηγετικές θέσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων, με επίκεντρο τον ρόλο της γυναικείας επιχειρηματικότητας, της επένδυσης και της συμμετοχής στη λήψη οικονομικών αποφάσεων.
Η Μελάνια Τραμπ υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στην οικονομία δεν αφορά μόνο την ισότητα ευκαιριών, αλλά και την αξιοποίηση ενός σημαντικού οικονομικού δυναμικού.
Η εμφάνισή της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και η ομιλία της στη σύνοδο αποτέλεσαν μία από τις δημόσιες παρεμβάσεις της με επίκεντρο τον ρόλο των γυναικών στην επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη.
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