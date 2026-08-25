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Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης: Τομ Κρουζ πρόσεχε, έγραψε
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Σίντνεϊ Σουίνι Τομ Κρουζ Αεροπλάνο Ακροβατικό

Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης: Τομ Κρουζ πρόσεχε, έγραψε

Η ηθοποιός δημοσίευσε βίντεο από την εμπειρία της στο Instagram

Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης: Τομ Κρουζ πρόσεχε, έγραψε
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης έκανε η Σίντνεϊ Σουίνιαναπαριστώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ακροβατικά του Τομ Κρουζ, όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε στα social media.

Η 28χρονη ηθοποιός, στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, φαίνεται να στέκεται πάνω στο φτερό αεροπλάνου, καθώς αυτό ανέβαινε σιγά σιγά στον αέρα, παραμένοντας ατάραχη καθ' όλη τη διάρκεια, ακόμη και τη στιγμή που αναποδογύριζε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σουίνι αναφέρθηκε στον ηθοποιό που έκανε πρώτο το συγκεκριμένο ακροβατικό στην περσινή ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning», σημειώνοντας: «Τομ Κρουζ πρόσεχε».

Δείτε το βίντεο


Δείτε τη σκηνή του Τομ Κρουζ στην ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning»

Mission: Impossible – The Final Reckoning | Wing Walking (2025 Movie) - Tom Cruise
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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