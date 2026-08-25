Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης: Τομ Κρουζ πρόσεχε, έγραψε

Wing walking πάνω σε ένα αεροπλάνο εν ώρα πτήσης έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι

φαίνεται να στέκεται πάνω στο φτερό αεροπλάνου, καθώς αυτό ανέβαινε σιγά σιγά στον αέρα, παραμένοντας ατάραχη καθ' όλη τη διάρκεια, ακόμη και τη στιγμή που αναποδογύριζε.



Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σουίνι αναφέρθηκε στον ηθοποιό που έκανε πρώτο το συγκεκριμένο ακροβατικό στην περσινή ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning», σημειώνοντας: «Τομ Κρουζ πρόσεχε».





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